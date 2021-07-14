بزرگترین واحد فرآوری شن و ماسه کوهی در یزد راه اندازی می شود

محسن صادقیان در گفتگو با خبرنگار مهر از آغاز عملیات اجرایی ایجاد بزرگترین واحد فرآوری شن و ماسه کوهی در استان خبر داد و اظهار داشت: این واحد از بزرگترین واحدهای فرآوری شن و ماسه کوهی در استان بوده و به عنوان یک پروژه پیشران در اجرای برنامه ساماندهی شن و ماسه استان خواهد بود.

وی گفت: طی سالهای اخیر فعالیت سخت افزاری و نرم افزاری خوبی در حوزه عمرانی استان انجام شده است به طوری که در کنار شروع و اجرای پروژه های عمرانی، شاهد طرح ها و پروژه هایی در حوزه برنامه ریزی هستیم.

صادقیان افزود: از جمله اقدامات خوب در حوزه برنامه ریزی تهیه طرح ساماندهی معادن شن و ماسه استان است که طی یکسال گذشته با همکاری انجمن شن و ماسه و بتن آماده و دستگاه های اجرایی استان تدوین شده و تا چند روز آینده تصویب می شود.

معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار یزد بیان کرد: در این طرح ساماندهی ضمن تامین خوراک واحد های تولیدی، برای برخی از شهرستان ها جابجایی کارگاه های تولیدی شن و ماسه و تبدیل وضعیت آنها از رودخانه ای به سنگ کوهی برنامه ریزی شده است.