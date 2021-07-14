قمی ها پنچ شنبه ها نیز خون اهدا کنند

به گزارش خبرگزاری مهر، روابط عمومی اداره کل انتقال خون قم در پیامی آورده است: با توجه به کاهش مراجعات به دلیل گرمای هوا، مرکز اهدای خون حضرت روح الله در روز پنچ شنبه نیز جهت دریافت خون از داوطلبان و ایثارگران اهدای خون فعال است.

روابط عمومی اداره کل انتقال خون قم افزود از شهروندان قمی درخواست داریم تا در روزهای پنج شنبه نیز خون اهدا کنند.

روابط عمومی اداره کل انتقال خون قم در ادامه با اشاره به کم بودن عمر پلاکت تصریح کرد: با توجه به نیاز همیشگی بیماران به خون و فرآورده‌های آن و ضرورت اهدای مستمر خون در تمامی ایام سال، درخواست ما ادامه داشتن استمرار اهدای خون در این ایام است.

همچنین با توجه به رعایت کلیه پروتکل‌های بهداشتی در ایام همه‌گیری بیماری کرونا در مراکز اهدای خون هیچ‌گونه نگرانی و تهدیدی برای ابتلای مراجعه کنندگان به این ویروس در مراکز انتقال خون قم وجود ندارد، یکی از شرط‌های مهم برای اهدا خون، سلامتی کامل و نداشتن علائم آنفلوانزا و سرماخوردگی است که این موضوع موجب شده تا مراجعه کنندگان به مراکز اهدای خون از سلامتی بالاتری نسبت به سایر اماکن برخوردار باشند.

اداره کل انتقال خون نهایت دقت را برای سلامت افراد اهداکننده خون مبذول داشته و تا از این سلامت کامل اطمینان پیدا نکند، اقدام به گرفتن خون از داوطلبان اهدای خون نخواهد کرد.

روابط عمومی اداره کل انتقال خون قم آورده است: از مردم عزیز خصوصاً جوانان و بانوان نوع‌دوست استان که علائم بیماری را نداشته و از سلامت مطلوب برخوردارند، درخواست داریم با توجه به اهمیت حفظ ذخایر خونی استان در سطح استاندارد، در این ایام به مراکز اهدای خون قم مراجعه کنند.

ساعت کار اداره کل انتقال خون استان قم در تابستان امسال بدین شرح است: مرکز ثابت اهدای خون مرکزی ویژه آقایان: هر روز به غیر از روزهای تعطیل از ساعت ۷:۳۰ لغایت ۱۳ (پنج شنبه‌ها تعطیل تا اول شهریور ماه) تلفن تماس ۵۱-۳۷۷۲۹۳۵۰ البته در روزهای یک شنبه‌ها و سه شنبه‌ها تا ساعت ۱۸ به صورت یکسره واقع در بلوار ۱۵ خرداد

مرکز ثابت اهدای خون حضرت روح الله (آقایان و خانم‌ها): هر روز از ساعت ۷:۳۰ الی ۱۳ (پنج شنبه‌ها تا ۱۲:۳۰)، واقع در میدان روح الله جنب دبیرستان ماندگار امام صادق (ع)