راهنمای خرید دوربین مداربسته هایک ویژن

به گزارش بازرگانی خبرگزاری مهر، دوربین مدار بسته رکن اصلی تامین امنیت اماکن مختلف شهری به حساب می‌آید و هر کس که دغدغه حفاظت از اموال شخصی خود را دارد ناخودآگاه به فکر نصب دوربین مدار بسته و نظارت آنلاین بر محل سکونت و کار خود می‌افتد.

نکته مهم در خصوص بازار دوربین‌های مدار بسته این است که برندهای مختلف و انواع متفاوتی از دوربین‌های مداربسته با قابلیت‌های منحصر به فردی در بازار وجود دارد که ممکن است در هنگام خرید ما را با ابهامات زیادی روبرو کند. در چند سال گذشته برند هایک ویژن توانسته است سهم قابل قبولی از بازار ایران را به خود اختصاص دهد و به علت تنوع محصولات و قیمت بسیار مناسب محصولات این شرکت نسبت به رقبای غربی شاهد اقبال بسیاری در میان خریداران ایرانی نسبت به این برند معتبر چینی هستیم.

تنوع محصولات در دوربین مداربسته هایک ویژن باعث می‌شود که در تمام پروژه‌های کوچک و بزرگ، تجاری و صنعتی تمام نیازهای کاربران تامین شود و همزمان از بالاترین تکنولوژی‌های صنعت حفاظت تصویری نیز بهره مند شوند. در ادامه این متن نکاتی کلیدی برای خرید دوربین مدار بسته هایک ویژن را برای شما شرح می‌دهیم.

چرا خرید دوربین مداربسته هایک ویژن ضرورت دارد؟

تصاویر با کیفیت، امکان مشاهده تصاویر در فواصل دور، امکان کنترل دقیق جزییات مکانی که دوربین مدار بسته در آنجا نصب شده است، بررسی و آنالیز رفتار انسان‌ها، امکان ثبت و اطلاع از ورود و خروج افراد و خودروها، قابلیت تشخیص چهره، قابلیت تشخیص پلاک‌های اتومبیل‌ها و.... از جمله امکان‌هایی است که در دوربین‌های مختلف هایک ویژن به شما ارائه می‌شود. بنابراین کاملاً واضح است که در صورت نصب یک سیستم نظارتی دوربین مداربسته هوشمند نیاز شما به نیروی انسانی جهت نظارت بر مکان‌های مختلف نیز کاهش پیدا می‌کند.

بنابراین با قطعیت می‌توان گفت که شرکت هایک ویژن با کیفیت ترین محصولات نظارت تصویری را در حال حاضر به بازار عرضه می‌کند که دارای قابلیت‌های کامل یک محصول سیستم نظارتی هستند. بنابراین خرید دوربین مداربسته هایک ویژن می‌تواند تمام نگرانی‌ها و دغدغه‌های کاربران را در خصوص حفظ امنیت محیط را کاهش دهد.

دوربین‌های مداربسته هایک ویژن همان طور که گفتیم قابلیت‌های مختلفی به شما ارائه می‌کنند و در نتیجه قیمت‌های متفاوتی نیز از دوربین هایک ویژن در بازار مشاهده می‌کنید. شرکت مهر تجارت مفتخر است که به عنوان نمایندگی رسمی شرکت هایک ویژن در ایران به شما عزیزان کمک کند تا بهترین دوربین مداربسته هایک ویژن را به نازل‌ترین قیمت بازار خریداری کنید. تنها کافیست با شماره تماس ۰۲۱۶۷۹۵۸ تماس بگیرید و از مشاوره رایگان متخصصین مهر تجارت بهره مند شوید. همچنین برای مشاهده محصولات و استعلام قیمت نیز می‌توانید به وبسایت شرکت مهر تجارت به آدرس (www.hiktejarat.com) مراجعه کنید.

نکات مورد توجه در خرید دوربین هایک ویژن

توجه به نیازها و قابلیت‌های مورد نظر خود: قبل از هر چیز سعی کنید نیازهای خود را لیست کنید. برای مثال دقیقاً مشخص کنید که در چه فضایی نیاز به نصب دوربین مداربسته دارید و در صورت نصب دوربین چه خدماتی نیاز دارید به شما ارائه شود. قابلیت‌هایی مانند دید در شب رنگی، تشخیص چهره، شمارش افراد یا پلاک خوان و … هر کدام به این بستگی دارد که آیا شما به این قابلیت‌ها نیاز دارید یا خیر.

خرید محصول با گارانتی معتبر: محصولات هایک ویژن توسط شرکت‌های مختلفی در ایران به فروش می رسند، توصیه می‌گردد که پیش از خرید از اعتبار شرکت گارانتی دهنده محصولات اطمینان حاصل نمایید که شرکت فراگستر الکترونیک، معتبرترین شرکت ارائه دهنده محصولات و خدمات پس از فروش گارانتی هایک ویژن در ایران می‌باشد.

اطمینان از پشتیبانی محصول از قابلیت‌های مورد نظر: قطعاً اجناس تقلبی همه برندها در بازار نیز وجود دارد بنابراین پیشنهاد می‌کنیم از نمایندگی رسمی هایک ویژن یعنی شرکت مهر تجارت خرید خود را انجام دهید. بعد از خرید نیز مراحل نصب دوربین مداربسته را به افراد متخصص واگذار کنید تا متحمل هزینه‌های زمانی و مالی بیهوده نشوید.

یکی از نکات حائز اهمیت در خرید دوربین مداربسته هایک ویژن، توجه به رزولوشن آن است، توجه داشته باشید که در هر پروژه یا هر کاربردی، نیاز به تهیه دوربین با رزولوشن بسیار بالا نیست.

نصب دوربین مداربسته هایک ویژن

بعد از خرید دوربین مداربسته پروسه نصب دوربین مداربسته یکی از موضوعات مهم در اجرای موفقیت آمیز پروژه‌ها به حساب می‌آید. حتی اگر شما بهترین نوع دوربین مداربسته هایک ویژن و با قابلیت‌های بالا را نیز خریداری کنید اما نصب آن را به درستی انجام ندهید منابع مالی خود را بیهوده مصرف کرده اید. در پوسه نصب دوربین مداربسته باید به نکات زیر توجه ویژه شود:

انتخاب محل و زاویه مناسب نصب به منظور جانمایی مناسب دوربین

کابل کشی مناسب و استاندارد و استفاده از تجهیزات مناسب و مرغوب

انجام تنظیمات نرم افزاری متناسب با قابلیت‌های مورد نظر

تعیین رمز مناسب و متشکل از کاراکترهای مختلف با امنیت بالا

ایرادات پس از نصب دوربین مدار بسته هایک ویژن

پس از نصب سیستم مداربسته، ممکن است که ایراداتی رخ دهد که فرآیند ارائه ی تصاویر را به تعویق اندازد و یا موجب از دست رفتن تصاویر شود، بنابراین رفع این عیوب و ایرادات در کم‌ترین زمان ممکن، بسیار مهم است.

اگر پس از نصب دوربین مداربسته هایک ویژن، با اختلالاتی مواجهه شدید به هیچ وجه نگران نباشید. واحد پشتیبانی شرکت مهر تجارت در کمترین زمان ممکن نیروهای متخصص نصب و پشتیبانی را به محل نصب پروژه شما اعزام می‌کنند و در اسرع وقت مشکل شما را حل خواهند کرد.

کلام آخر در خصوص راهنمای خرید دوربین مداربسته هایک ویژن

به عنوان نکته اخر باز هم بر این موضوع تاکید می‌کنیم که خرید خود را از شرکت‌های معتبر ارائه کننده دوربین مداربسته هایک ویژن انجام دهید تا هم از اصالت کالای خریداری شده مطمئن باشید و هم از خدمات پس از فروش و پشتیبانی نصب بهره مند شوید. کافی است همین الان با شماره ۰۲۱۶۷۹۵۸ تماس بگیرید یا به آدرس شرکت مهر تجارت به نشانی (www.hiktejarat.com) مراجعه کنید و از قیمت محصولات هایک ویژن مطلع شوید.

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