به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی استانداری آذربایجان شرقی، در این بازید که روز چهارشنبه و با همراهی معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار صورت گرفت، محمدرضا پورمحمدی ابراز امیدواری کرد این پروژه با تلاش پیمانکاران به زودی به بهره برداری برسد.

وی همچنین همکاری همه‌جانبه دستگاه‌های مسئول برای اتمام این پروژه و بهره‌برداری از آن را خواستار شد.

به گفته مدیران این پروژه، ایستگاه راه‌آهن خاوران نزدیک به ۹۰ درصد پیشرفت فیزیکی دارد و ۹۶ درصد زیرسازی ایستگاه به پایان رسیده است.

راه‌آهن بستان‌آباد - تبریز بخشی از پروژه بزرگ راه‌آهن میانه - تبریز است که مرحله نخست آن از میانه تا بستان‌آباد در سفر رییس جمهوری به آذربایجان شرقی در آذر ماه ۱۳۹۸ به بهره‌برداری رسید.

با بهره‌برداری کامل از این پروژه، ترانزیت ریلی ایران برای نخستین بار به اروپا متصل می‌شود و علاوه بر کاهش مدت زمان سفر در حد فاصل مرکز کشور تا مرزهای شمال غربی، موجب توسعه مراودات بین‌المللی نیز می‌شود.