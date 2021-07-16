«اعتراف بزرگ ظریف» در گزارش برجامی/ چک برجام نقد نشده است

ابراهیم رضایی عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به گزارش وزارت امورخارجه از اجرای برجام به مجلس گفت: هر چند دولتی‌ها در این گزارش سعی کرده‌اند که باز هم طرف مقابل و آمریکا را بزک کنند و نیروهای داخلی را مقصر جلوه دهند، ولی اعترافات خوبی را داشته‌اند که می‌تواند سیاست‌های دولت بعد را مشخص کند.

نماینده مردم دشتستان در مجلس تصریح کرد: در بخشی از این گزارش، مسئول دستگاه دیپلماسی دولت اعتراف می‌کند که «اگر دوستان دوران سختی را در سراب طمع سرازیر شدن شرکت‌های غربی از خود نرنجانده بودیم، وضعیت بهتر بود»، این یک اعتراف بزرگ است.

رضایی ادامه داد: واقعیت این است که ظریف و تیم دیپلماسی دولت بر اساس خوش خیالی به غرب، نگاه متوازنی به عرصه بین‌المللی نداشتند و نتوانستند از ابزار دیپلماسی متوازن در نقد کردن چک برجام استفاده کنند.

عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس اظهار داشت: به قول شهید مدرس، تیم دیپلماسی فعلی، «بیشتر از اینکه شمشیر دوره رزم باشند، رفیق دوره بزم و مذاکره بود». یک دیپلماسی متوازن می‌تواند چک برجام را بر اساس منافع ملی وعده‌های داده شده در ۸ سال گذشته برای بهبود وضعیت اقتصادی کشور و معیشت مردم نقد کند.

رضایی تأکید کرد: تیم دیپلماسی دولت سیزدهم باید وعده‌های هشت ساله طرف غربی را با یک دیپلماسی متوازن و هوشمندانه از حالت نسیه به نقد تبدیل کند، این تغییر رویکرد بزرگترین وظیفه تیم دیپلماسی دولت سیزدهم در حوزه بین‌الملل است.

عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس در پایان خاطرنشان کرد: دستگاه دیپلماسی دولت آینده باید بتواند در عین مذاکره با غرب، ارتباط با شرق و دیپلماسی اقتصادی با همسایگان را در برنامه خود قرار دهد، تنها راهکار موفقیت این نگاه متوازن است.