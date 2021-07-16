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۲۵ تیر ۱۴۰۰، ۸:۵۲

رضایی در گفتگو با مهر:

«اعتراف بزرگ ظریف» در گزارش برجامی/ چک برجام نقد نشده است

«اعتراف بزرگ ظریف» در گزارش برجامی/ چک برجام نقد نشده است

عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس گفت: ظریف در گزارش برجام می‌گوید که «اگر دوستان دوران سختی را در سراب طمع سرازیر شدن شرکت‌های غربی از خود نرنجانده بودیم وضعیت بهتر بود»، این یک اعتراف بزرگ است.

ابراهیم رضایی عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به گزارش وزارت امورخارجه از اجرای برجام به مجلس گفت: هر چند دولتی‌ها در این گزارش سعی کرده‌اند که باز هم طرف مقابل و آمریکا را بزک کنند و نیروهای داخلی را مقصر جلوه دهند، ولی اعترافات خوبی را داشته‌اند که می‌تواند سیاست‌های دولت بعد را مشخص کند.

نماینده مردم دشتستان در مجلس تصریح کرد: در بخشی از این گزارش، مسئول دستگاه دیپلماسی دولت اعتراف می‌کند که «اگر دوستان دوران سختی را در سراب طمع سرازیر شدن شرکت‌های غربی از خود نرنجانده بودیم، وضعیت بهتر بود»، این یک اعتراف بزرگ است.

رضایی ادامه داد: واقعیت این است که ظریف و تیم دیپلماسی دولت بر اساس خوش خیالی به غرب، نگاه متوازنی به عرصه بین‌المللی نداشتند و نتوانستند از ابزار دیپلماسی متوازن در نقد کردن چک برجام استفاده کنند.

عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس اظهار داشت: به قول شهید مدرس، تیم دیپلماسی فعلی، «بیشتر از اینکه شمشیر دوره رزم باشند، رفیق دوره بزم و مذاکره بود». یک دیپلماسی متوازن می‌تواند چک برجام را بر اساس منافع ملی وعده‌های داده شده در ۸ سال گذشته برای بهبود وضعیت اقتصادی کشور و معیشت مردم نقد کند.

رضایی تأکید کرد: تیم دیپلماسی دولت سیزدهم باید وعده‌های هشت ساله طرف غربی را با یک دیپلماسی متوازن و هوشمندانه از حالت نسیه به نقد تبدیل کند، این تغییر رویکرد بزرگترین وظیفه تیم دیپلماسی دولت سیزدهم در حوزه بین‌الملل است.

عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس در پایان خاطرنشان کرد: دستگاه دیپلماسی دولت آینده باید بتواند در عین مذاکره با غرب، ارتباط با شرق و دیپلماسی اقتصادی با همسایگان را در برنامه خود قرار دهد، تنها راهکار موفقیت این نگاه متوازن است.

کد مطلب 5257949

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    نظرات

    • ترسو IR ۱۱:۴۶ - ۱۴۰۰/۰۴/۲۵
      3 1
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      ظریف را اعدام کنید فورا !!!
    • سیدامیر IR ۱۲:۱۲ - ۱۴۰۰/۰۴/۲۵
      2 1
      پاسخ
      همه دنیا میدونن که برجام با توجه به موقعیت زمانی خودش بهترین قراردادبوده وبهترین دلیلش این بود که امریکا زد زیر قرارداد،اگر اونا این کارو نمیکردن الان کسان دیگه تو مجلس بودن وحتی رییس جمهوردیگه رییسی نبود.
    • tahmaseb IR ۱۶:۲۸ - ۱۴۰۰/۰۴/۲۵
      1 0
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      یعنی ظریف تو خودت از اول هم میدونستی چین قابل اعتماد تر از امریکاست و قرار داد چین رو 6 سال رو هوا نگه داشتی ؟! تو متن 18 صفحه ای قرار داد چین 6 جا از سرمایه گذاری چین روی تولید برق هسته ای برق خورشیدی برق زمین گرمایی برق بادی تولید برق از زباله و تاسیس کارخانه تولید قطعات نیروگاه صحبت شده بود
    • سما US ۲۱:۰۴ - ۱۴۰۰/۰۴/۲۵
      0 1
      پاسخ
      برداشت وارونه از حرفهای ظریف! در ضمن کار شکنیهای مکرر آقایان در مجلس و...را هم فراموش نکنید. امیدوارم در دولت جدید یک وزیر بیاد که لااقل قادر بصحبت کردن زبان امروز باشد.

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