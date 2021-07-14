همکاری کشورها شرط ارتقای جایگاه آسیا در معادلات جهانی است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خانه ملت، نشست کمیته فرهنگی اجتماعی مجمع مجالس آسیایی APA صبح امروز (چهارشنبه) به ریاست معصومه پاشایی بهرام رئیس گروه پارلمانی جمهوری اسلامی ایران در مجمع مجالس آسیایی (APA) برگزار شد.
«فاطمه قاسم پور» متن پیام رئیس مجلس شورای اسلامی را قرائت کرد.
متن این پیام به شرح زیر است:
بسم الله الرحمن الرحیم
نمایندگان محترم مجالس کشورهای آسیایی، عالیجنابان، خانمها و آقایان،
در ابتدا مایلم سلام و درودهای گرم و صمیمانه خویش را از تهران، پایتخت جمهوری اسلامی ایران، به شما روسای محترم هیئتها و نمایندگان مجالس کشورهای شرکت کننده در نشست کمیته فرهنگی مجمع مجالس آسیایی APA ابلاغ نمایم.
خوشوقتم که امروز مجلس شورای اسلامی ایران، افتخار میزبانی ِشما نمایندگان محترم را بر عهده دارد. امیدوارم در آینده نزدیک، پس از غلبه بر بیماری منحوس ِ کرونا، شرایطی فراهم شود تا شاهد حضور شما عزیزان در تهران باشیم.
بدون شک همکاری و تعامل مثبت و سازنده اعضای مجمع مجالس آسیایی و گفتگو و هم اندیشی میان نمایندگان در همه سطوح، دستاوردهای این مجمع آسیایی را به عنوان یک نهاد مهم پارلمانی، افزایش خواهد داد و برآیند ِآن، تحکیم همکاریها و حرکت در مسیر همگرایی ِقاره کهن آسیا خواهد بود.
امیدوارم این نشست با مشارکت فعال و سازنده شما نمایندگان محترم پارلمانهای قاره کهن، تاریخی و تمدنی آسیا، بتواند نتایج ارزشمندی در جهت تحقق اهداف عالی مجمع مجالس آسیایی در پی داشته باشد.
مایلم تأکید نمایم که با درک تنوع قومی، مذهبی و ملی در قاره آسیا، باور داریم که خدامحوری، اساس و محور بنیادین حیات فردی و اجتماعی بشریت است. انسان دارای کمال و سعادت اختیاری است که در صورت انتخاب صحیح و در چارچوب تمسک به هدایت الهی میتواند به مرحله نهایی کمال برسد.
باور داریم که در چارچوب تعاملات اجتماعی و فرهنگی، بنیادیترین واحد تشکیل دهنده جامعه، «خانواده» است که نقشی بی بدیل در تولید، حفظ و ارتقای فرهنگ جامعه دارد و جوامع با وجود پارهای تفاوتها، تحت تأثیر سنن الهی و قوانین تکوینی مشترک و فراگیر قرار دارند.
خانمها و آقایان،
همانطور که میدانید، توجه به مساله مهم فرهنگ در جوامع، فارغ از ایدئولوژیها و نگرشهای رایج، به گونهای است که سایر ابعاد زندگی ملتها را نیز تحت الشعاع قرار میدهد. از این رو، توسعه در تمامی جوانبِ اقتصادی، سیاسی، آموزشی و اجتماعی مستلزم برخورداری از فرهنگی غنی و مبتنی بر ارزشهای بومی و ملی است که نتیجه آن دستیابی به رشد اقتصادی و توسعه پایدار و متوازن در جوامع است.
معتقدم قاره آسیا به خاطر تنوع و تکثر فرهنگی در صورتی میتواند جایگاه خود را افزایش دهد که هویت ملی و جمعی خویش را حفظ نماید. قطعاً ملتهای مختلف آسیایی برای حفظ این هویت ملی و جمعی هزینههای زیادی پرداخت کردهاند که نمایندگان مجالس به عنوان صدای مردم، موظف به حفظ و تقویت آن هستند.
همکاران محترم؛
ما به عنوان اعضای پارلمان کشورهای آسیایی و به منظور کاهش پیامدهای منفی ناشی از آسیبهای اجتماعی- فرهنگی باید تمرکز خویش را بر مباحث «تنوع فرهنگی و میراث فرهنگی»، «زنان»، «کمکهای انساندوستانه»، «گفتگوی مذاهب»، «مبارزه با فساد»، «مبارزه با قاچاق کالاهای فرهنگی»، «مبارزه با قاچاق مواد مخدر»، «فناوری اطلاعات و ارتباطات» و «مساوات در بهداشت در آسیا» قرار داده و اقدامات موثرتری را در جهت تثبیت هویت دینی، ملی و جمعی آسیا در برابر رویکرد نادرست فرهنگ غربی بعمل آوریم. در این صورت لازم است از طریق گسترش همکاریهای بین المللی و اجرایی، ظرفیتها و اولویتهای جوامع خود را مورد توجه ویژه قرار دهیم.
شرکت کنندگان ارجمند،
میتوان گفت که اصول و اهداف اساسی این کمیته، از سوی پیشینیان، به نحوی تنظیم شده که توسعه پایدار و متوازن در آسیا با توجه به اشاعه رویکرد فرهنگ آسیایی تحقق یابد و به عنوان معیاری اساسی برای اعضای مجمع مورد توجه قرار گیرد.
مایلم تاکید نمایم با پیروی از این اصول و اهداف میتوان به بهترین وجه، بسیاری از چالشهای اساسی و بحرانهای موجود را حل و فصل نمود. بر همین اساس رویکرد مجلس شورای اسلامی مبتنی بر اعتدال و تعامل سازنده و تلاش برای توجه ویژه به همکاری با قاره کهن آسیا و یافتن راهکارهای عملیاتی به منظور توسعه همکاریهای اقتصادی میباشد.
در این راستا حل و فصل اختلافات و رفع موانع همکاری، از طریق گفتگو و هم اندیشی یکی از اولویتهای اصلی جمهوری اسلامی ایران میباشد.
در جهان کنونی، پیوند چند بعدی میان فرهنگ، اقتصاد، سیاست و امنیت وجود دارد. تمرکز بر همکاریهای فزاینده تجاری و اقتصادی یکی از شالودههایی است که میتواند در بستر تنوع فرهنگی زمینه توسعه و رشد بیش از پیش قاره آسیا را فراهم آورد.
در پایان مایلم تاکید نمایم، چالشهای فعلی موجود در سطوح فراملی به گونهای است که هیچ کشوری به تنهایی قادر به رفع آن نیست. بنابراین دستیابی به توسعه پایدار و متوازن در زمینههای مختلف از جمله حوزه فرهنگی و اجتماعی فقط از طریق همکاری و مشارکت جمعی میان کشورهای آسیایی امکانپذیر است.
جمهوری اسلامی ایران بر این باور است که با گسترش تعاملات میان کشورهای آسیایی میتوان از پیشرفتهای فکری نوین و اقداماتی عملیاتی در رسیدن به آسیای نوین برخوردار شد و آسیا را در معادلات جهانی به جایگاه واقعی آن رساند.
اطمینان دارم که قاره کهن آسیا از طریق همکاری بیشتر میان پارلمانهای کشورهای آسیایی و همراهی فکری شما در این نشست، آیندهای روشن در پیش رو خواهد داشت. مجدداً از حضور شما عزیزان در این نشست تشکر میکنم و آرزوی موفقیت برای آن دارم.
از توجه شما سپاسگزارم
والسلام علیکم و رحمه الله و برکاته
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