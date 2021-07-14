فعالیت بیش از ۵۰ شرکت دانش بنیان در حوزه لیزر و فوتونیک

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از معاونت علمی و فناوری، شرکت‌های دانش‌بنیان و فناور در مسیر توسعه فناوری‌های لیزر گام برداشته‌اند به طوری‌که کاربردهای محصولات ایران‌ساخت مبتنی بر لیزر و فوتونیک به مراکز پزشکی، صنایع بالادستی نفت، گاز و نیروگاهی توسعه یافته است.

در حال حاضر بیش از ۵۰ شرکت دانش‌بنیان در حوزه لیزر و فوتونیک فعالیت می‌کنند که بیش از ۳۰ درصد از این شرکت‌ها، توانسته اند کاربردهای لیزر را به طور ویژه در حوزه‌های صنعت و سلامت گسترش دهند.

همچنین حمایت از اولویت‌های پژوهشی و طرح‌های فناورانه، خط حمایتی دیگری است که ستاد توسعه فناوری‌های لیزر، فوتونیک، مواد پیشرفته و ساخت معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری در راستای غنای بازار تجاری داخلی و ورود محصولات و خدمات ایران‌ساخت این فناوری به بازارهای منطقه‌ای و جهانی، در دستور کار قرار داده است.