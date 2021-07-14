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۲۳ تیر ۱۴۰۰، ۱۵:۳۳

معاون بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی بیرجند:

شناسایی ۷۰ بیمار جدید کرونایی در خراسان‌جنوبی/بیرجند قرمز شد

شناسایی ۷۰ بیمار جدید کرونایی در خراسان‌جنوبی/بیرجند قرمز شد

بیرجند-معاون بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی بیرجند با اشاره به افزایش بیماران کرونایی در خراسان‌جنوبی گفت: ۷۰ بیمار جدید کرونایی در خراسان‌جنوبی شناسایی شد.

کامبیز مهدی‌زاده در گفتگو با مهر اظهار کرد: از ابتدای شیوع کرونا ۶۳ هزار و ۹۳۱ آزمایش در خراسان‌جنوبی انجام شده که از این میزان ۲۲ هزار و ۶۲۶ مورد مثبت بوده است.

معاون بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی بیرجند با اشاره به اینکه در ۲۴ ساعت گذشته ۱۹۸ تست pcr در استان انجام شده است، بیان‌کرد: نتیجه ۷۰ آزمایش مثبت بوده است.

مهدی‌زاده ادامه‌داد: از این تعداد ۲۹ مورد بیرجند، ۱۶ مورد نهبندان، هفت مورد سربیشه، سه مورد در درمیان، سه مورد در زیرکوه، پنج مورد در قاین یک مورد در خوسف، دو مورد در فردوس و چهار مورد نیز در طبس بوده است.

وی با اشاره به اینکه در حال حاضر ۲۷۷ بیمار با علائم حاد تنفسی در بیمارستان‌های خراسان‌جنوبی بستری هستند، گفت: متأسفانه یک نفر از هم استانی‌های ما بر اثر کرونا در ۲۴ ساعت گذشته جان خود را از دست داده است، افزود: مجموع فوتی‌های ناشی از کرونا به ۹۳۵ نفر در خراسان جنوبی رسید.

وی بیان کرد: طبق آخرین آمار نهبندان، بیرجند و طبس در وضعیت قرمز قرار گرفته اند.

معاون بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی بیرجند تصریح کرد: شهرستان های فردوس، قائن، سربیشه و درمیان نارنجی و بشرویه، زیرکوه، خوسف و سرایان نیز زرد است.

کد مطلب 5258004

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