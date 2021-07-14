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۲۳ تیر ۱۴۰۰، ۱۵:۱۸

فرماندار گرگان:

النگدره و ناهارخوران مسدود شد

النگدره و ناهارخوران مسدود شد

گرگان- فرماندار گرگان از مسدود سازی و محدودیت رفت و آمد در تفرجگاه های النگدره و ناهارخوران خبرداد.

به گزارش خبرنگار مهر، محمد حمیدی بعدازظهر چهارشنبه در گفتگو با خبرنگاران اظهارکرد: با توجه به وضعیت قرمز شیوع کرونا در شهرستان، در پایان این هفته، روزهای پنجشنبه و جمعه، مسیر سواره النگدره و ناهارخوران مسدود و توسط پلیس راهور و نیروی انتظامی به شدت کنترل خواهد شد.

فرماندار گرگان افزود: همچنین برای جلوگیری از شیوع کرونا و عدم حضور شهروندان در تفرجگاه ناهارخوران، ماموران سد معبر شهرداری به شهروندانی که در حاشیه این مسیر اتراق کرده باشند تذکر خواهند داد و از هرگونه اتراق و نشستن در حاشیه بلوار ناهارخوران جلوگیری خواهد شد.

وی از همه شهروندان خواست تا پروتکل های بهداشتی را رعایت کرده و از هرگونه تجمع خودداری کنند.

کد مطلب 5258019

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