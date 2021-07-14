به گزارش خبرنگار مهر، اولین نشست کارگروه عفاف و حجاب جشنواره حرف‌آورد با حضور حجت‌الاسلام محمدرضا طاهری مدیرکل تبلیغات اسلامی، حجت‌الاسلام محمد قادری سرپرست معاونت فرهنگی، پژوهشی و آموزشی تبلیغات اسلامی، فعالان فرهنگی و برگزیدگان جشنواره، در سالن شهید آوینی اداره کل تبلیغات اسلامی بوشهر برگزار شد.

مسئول امور فرهنگی بانوان اداره کل تبلیغات اسلامی استان بوشهر بعد از ظهر چهارشنبه در این مراسم در سخنانی اظهار داشت: کارگروه عفاف و حجاب با حضور بانوان فعال اجتماعی و اعضا هیئت اندیشه‌ورز قرآنی استان شکل گرفته است.

خدیجه گرشاسبی در بخش دیگری از سخنان خود در این مراسم به تشریح اهداف برگزاری این نشست پرداخت و ابراز داشت: اهداف این جلسه در هفته عفاف و حجاب شناسایی و ساماندهی کارگاه تولیدی و مراکز پخش محصولات عفاف و حجاب در استان، و همچنین ارائه‌ی ایده‌های عفاف و حجاب در قالب حرف‌آورد بود.

در پایان این نشست به ۲۰ نفر از فعالین فضای مجازی که در جشنواره حرف‌آورد شرکت داشتند، هدایایی اهدا شد، و همچنین احکام فعالین اعضا هیئت اندیشه‌ورز قرآنی استان به آنها اعطا شد.