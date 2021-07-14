پیگیری تدوین سند همکاری دستگاه قضا با رسانه ملی

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از مرکز رسانه قوه قضائیه؛ علی عسکری، رئیس سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران ظهر امروز چهارشنبه (۲۳ تیرماه) به همراه جمعی از معاونین و مسئولان ارشد این سازمان با حجت الاسلام غلامحسین محسنی اژه ای رئیس قوه قضائیه دیدار کردند؛ رئیس قوه قضائیه در این دیدار نقش صدا و سیما در هدایت و مدیریت افکار عمومی و فرهنگ جامعه را مهم و به معنی واقعی کلمه بی‌بدیل دانست و بزرگترین سرمایه این سازمان و هر دستگاهی را اعتماد و همکاری مردم عنوان کرد.

حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای با بیان اینکه اگر اعتماد مردم نسبت به هر دستگاهی به هر دلیلی کم شود مشکلات آن دستگاه زیاد می‌شود، مهم‌ترین کار برای یک سازمان از جمله قوه قضاییه و صدا و سیما را جلب روز افزون اعتماد مردم دانست.

رئیس قوه قضائیه گفت: یکی از کارهای مهمی که صدا و سیما می‌تواند در همه بخش‌ها از جمله در انجام مأموریت‌های قضایی اثربخش باشد ارتقاء آگاهی‌های مردم در زمینه‌های مختلف است که هم یک وظیفه قانونی و هم یک وظیفه انسانی است.

حجت‌الاسلام و المسلمین محسنی اژه‌ای همچنین به نقش صدا و سیما در پیشگیری از وقوع جرم اشاره کرد و گفت: که این سازمان می‌تواند با تولید آثار فاخر و آگاهی بخش در این زمینه قوه قضاییه را یاری دهد.

رئیس قوه قضائیه طرح و پیگیری مطالبات و خواسته‌های به حق مردم و پاسخگو کردن مسئولان را از دیگر مأموریت‌های مهم رسانه ملی عنوان کرد و افزود: صدا و سیما برای رساندن حرف مردم به گوش مسئولان و پاسخ خواستن از مسئولانی که سوگند یاد کردند خدمتگزار مردم باشند نقش قابل توجهی دارد.

حجت‌الاسلام محسنی اژه‌ای تصریح کرد: اگر صدا و سیما هر کار خوبی که در هر بخش نظام انجام می‌شود واقع بینانه و هنرمندانه منعکس کند، به نفع مردم و نظام خواهد بود.

رئیس دستگاه قضا خاطرنشان کرد: قوه قضاییه در طول چهل سال گذشته خدمات شایانی در جهت تأمین امنیت، استیفای حقوق مردم و ستاندن حق مظلوم از ظالم و جلوگیری از اعوجاجات و کژی‌ها داشته است.

حجت‌الاسلام و المسلمین محسنی اژه‌ای گفت: کار قضا حقیقتاً سخت است اما با همین سختی در قوه قضاییه جمهوری اسلامی کارهای بسیار بزرگی انجام شده، ببینید که با چه کسانی در چه رده‌ها و چه سمت‌هایی از سوی دستگاه قضا برخورد شده است.

رئیس قوه قضائیه امید آفرینی را از دیگر مأموریت‌های مهم رسانه ملی دانست و گفت: بیان واقعیت‌ها و اقدامات خوب دستگاه‌ها از جمله قوه قضاییه، دولت و مجلس و حتی بخش خصوصی مردم را امیدوار می‌کند.

حجت الاسلام محسنی اژه‌ای افزود: خیلی وقت‌ها دستگاه‌ها به دلایلی کارهایی که انجام می‌دهند به خوبی تبیین نمی‌کنند درحالیکه بیان عملکرد خوب یک دستگاه در رسانه‌ها بویژه در صدا و سیما ایجاد امید و اعتماد در جامعه بسیار مؤثر است.

وی بر همین اساس تبیین دقیق فرمایشات رهبر معظم انقلاب و قوانین و بیان حقایق و قابل فهم کردن آنها برای سطوح مختلف جامعه را از مسائل مهمی دانست که صدا و سیما می‌تواند در انجام آن نقش اساسی داشته باشد.

رئیس قوه قضائیه در بخش دیگری از سخنانش با اشاره به سختی‌ها و ظرافت‌های کار در رسانه اظهار داشت: کار در رسانه آنقدر حساس و ظریف است که گاهی از دست دادن یک دقیقه در انعکاس یک خبر موجب از دست رفتن یک فرصت می‌شود.

حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای افزود: وقتی قرار است یک خبر در ساعت ۱۴ اعلام شود که دقایقی پیشتر دریافت شده، باید در کمترین زمان ممکن بررسی صحت و سقم و جوانب آن و همچنین ارزشهای خبری و جانمایی آن در نظر گرفته شود که این نشانگر اهمیت و ظرافت کار است.

رئیس قوه قضائیه گفت: کوچک‌ترین انحراف در یک تحلیل یا در یک سریال و ذره‌ای نقص در کار یک گوینده را همه می‌بینند و به سرعت بازتاب پیدا می‌کند و این به معنای آن است که کار در صدا و سیما کاملاً پشت ویترین و در معرض دید همه قرار دارد.

حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای تأکید کرد: وقتی کوچک‌ترین لکه کدر در کار صدا و سیما و قوه قضائیه و دیگر بخش‌های مهم جامعه به طور کامل رصد می‌شود که حتی گاهی یک انحراف خارج از ضوابط اداری پای مجموعه نوشته می‌شود همه باید مراقب باشیم تا اعتبار دستگاه آسیب نبیند و مخدوش نشود.

رئیس قوه قضائیه در بخش دیگری از سخنانش تاکید کرد: دستگاه قضایی در دوره تحول و تعالی خود را ملزم به حمایت از صدا و سیما می‌داند.

حجت‌الاسلام و المسلمین محسنی اژه‌ای بر همین اساس از لزوم تدوین یک سند جامع همکاری بین قوه قضاییه و رسانه ملی و استفاده متقابل از ظرفیت‌ها و خدمات یکدیگر سخن گفت و به رئیس مرکز رسانه قوه قضاییه مأموریت داد که با همکاری معاونت حقوقی قوه قضاییه و بخش‌های مربوطه در صدا و سیما تدوین این سند را پیگیری کند.

رئیس قوه قضائیه گفت: همه ما باید باور کنیم که خادم مردم هستیم و با این نگاه هر جا که هستیم و هر مسئولیتی که برعهده داریم بهتر انجام خواهیم داد و اعتقاد دارم که با کمک هم می‌توانیم همه مشکلات و گرفتاری‌ها را برطرف کنید.

پیش از سخنان رئیس قوه قضائیه رئیس سازمان صدا و سیما با تبریک انتصاب حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای به ریاست دستگاه قضا، دوران تحول و تعالی را آغاز فصل جدیدی در قوه قضائیه دانست و تأکید کرد رسانه ملی به طور همه جانبه آماده همکاری حداکثری و هوشمندانه با دستگاه قضایی است.

علی عسگری با اشاره به اقدامات خصمانه دشمنان برای زیر سوال بردن ارکان نظام اسلامی بویژه قوه قضاییه تأکید کرد صدا و سیما تلاش می‌کند با انعکاس واقعیت‌ها و خدمات دستگاه قضایی تصویر دقیقی از این مجموعه در ذهن مردم ترسیم کند.

رئیس صدا و سیما با اشاره به اهمیت سرمایه‌های اجتماعی تأکید کرد: تغییرات و تحولات در قوا زمینه‌ای برای نفس تازه کردن انقلاب اسلامی فراهم کرده که باید با استفاده از این فرصت در جهت افزایش اعتماد عمومی و سرمایه اجتماعی حرکت کند.

رئیس صدا و سیما از رئیس جدید قوه قضائیه به عنوان شخصیت عدالتخواه و علاقه‌مند به پیشرفت کشور و افزایش ثروت ملی یاد کرد و گفت صدا و سیما به دنبال آن است که با افزایش دانش حقوقی مردم دستگاه قضایی را در کاهش پرونده‌ها یاری دهد.

علی عسگری خاطرنشان کرد که همکاری همه بخش‌ها بویژه صدا و سیما در قوه قضائیه می‌تواند بر افزایش آرامش و آسایش مردم و حل مشکلات آنها نقش بسزایی داشته باشد.

در این نشست رئیس صدا و سیما و همکارانش گزارشی از وضعیت و عملکرد این سازمان در بخش‌های مختلف ارائه کردند و به بیان برخی مطالبات و راهکارهایشان برای بهبود همکاریهای رسانه ملی و دستگاه قضایی پرداختند.

حمایت دستگاه قضایی از نقش مطالبه‌گرانه رسانه‌ها، ایجاد شعب تخصصی برای رسیدگی به پرونده‌های مربوط به حوزه رسانه و صدا و سیما، تداوم حمایت از افشاگران فساد و رانت و ویژه خواری و حمایت از حقوق مالکیت فکری از جمله مسائل مطرح شده در این نشست بود.

مسئولان ارشد صدا و سیما همچنین بر لزوم تدوین سند جامع همکاری رسانه ملی با صدا و سیما برای استفاده متقابل از ظرفیت‌ها و خدمات یکدیگر بر اساس نظام مسائل مشترک، ایجاد فضایی برای اطلاع برنامه سازان از مسائل قضایی برای تولید محتوا در جهت تولید سریالها و همچنین محصولات فرهنگی برای افزایش سواد حقوقی مردم تأکید کردند.