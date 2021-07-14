به گزارش خبرگزاری مهر، سیامک ره پیک قائم مقام دبیر شورای نگهبان در نامه‌ای به عبدالرضا رحمانی فضلی وزیر کشور، اعلام کرد که با عنایت به ماده ۷۳ قانون انتخابات، پرونده حوزه انتخابیه آستانه اشرفیه در جلسه شورای نگهبان مطرح و صحت انتخابات حوزه مذکور مورد تأیید قرار گرفته است.