بروز مشکل در خط تولید واکسن کووایران برکت کذب است

به گزارش خبرگزاری مهر، در اطلاعیه روابط عمومی شرکت دارویی شفافارمد آمده است: در راستای شفافسازی برای اذهان عمومی ملت شریف ایران اعلام میکنیم که هرگونه بروز مشکل و ایراد در خط تولید واکسن کوو ایران برکت کذب است و دانشمندان جوان و فرزندان این سرزمین در مجموعه شفافارمد فارغ از حواشی و شایعات فضای مجازی و تنها با انگیزه خدمت به مردم و ریشه کن شدن ویروس کووید ۱۹ به صورت شبانهروزی مشغول به فعالیت هستند و نه تنها تولید در خط اول شفافارمد با تمام قدرت درحال انجام است، بلکه به زودی با راهاندازی خط دوم کارخانه شفافارمد، این واکسن با شتاب بسیار بیشتری تولید و تحویل وزارت بهداشت خواهد شد.
این گزارش میافزاید: بعد از صدور مجوز تزریق اضطراری این واکسن توسط وزارت بهداشت در تاریخ ۲۵ خردادماه، تولید در خط اول کارخانه سرعت گرفت و درکمتر از یک ماه نزدیک به ۳ میلیون دوز واکسن تولید شده و در مراحل کنترل کیفی قرار گرفته و ازاین تعداد ۷۰۰ هزار دوز تحویل وزارت بهداشت شده است.
شایان ذکر است که در روزهای اخیر به گفته مقامات وزارت بهداشت توزیع این واکسن در بسیاری از استانها آغاز و با استقبال بسیار خوب مردم روبرو شده است.
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