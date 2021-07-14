  1. سلامت
  2. نظام سلامت
۲۳ تیر ۱۴۰۰، ۱۹:۵۶

طی اطلاعیه ای اعلام شد؛

بروز مشکل در خط تولید واکسن کووایران برکت کذب است

بروز مشکل در خط تولید واکسن کووایران برکت کذب است

تولید کننده نخستین واکسن ایرانی کرونا، برخی شایعات در فضای مجازی درخصوص بروز مشکل در خط تولید کوو ایران برکت را تکذیب کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، در اطلاعیه روابط عمومی شرکت دارویی شفافارمد آمده است: در راستای شفاف‌سازی برای اذهان عمومی ملت شریف ایران اعلام می‌کنیم که هرگونه بروز مشکل و ایراد در خط تولید واکسن کوو ایران برکت کذب است و دانشمندان جوان و فرزندان این سرزمین در مجموعه شفافارمد فارغ از حواشی و شایعات فضای مجازی و تنها با انگیزه خدمت به مردم و ریشه کن شدن ویروس کووید ۱۹ به صورت شبانه‌روزی مشغول به فعالیت هستند و نه تنها تولید در خط اول شفافارمد با تمام قدرت درحال انجام است، بلکه به زودی با راه‌اندازی خط دوم کارخانه شفافارمد، این واکسن با شتاب بسیار بیشتری تولید و تحویل وزارت بهداشت خواهد شد.

این گزارش می‌افزاید: بعد از صدور مجوز تزریق اضطراری این واکسن توسط وزارت بهداشت در تاریخ ۲۵ خردادماه، تولید در خط اول کارخانه سرعت گرفت و درکمتر از یک ماه نزدیک به ۳ میلیون دوز واکسن تولید شده و در مراحل کنترل کیفی قرار گرفته و ازاین تعداد ۷۰۰ هزار دوز تحویل وزارت بهداشت شده است.

شایان ذکر است که در روزهای اخیر به گفته مقامات وزارت بهداشت توزیع این واکسن در بسیاری از استان‌ها آغاز و با استقبال بسیار خوب مردم روبرو شده است.

کد مطلب 5258220

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها