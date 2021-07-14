حزب الله لبنان با مردم عراق ابراز همدردی کرد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المنار، جنبش حزبالله لبنان در واکنش به حادثه آتشسوزی در بیمارستان امام حسین (ع) شهر الناصریه عراق پیام تسلیت صادر کرد.
در این بیانیه گفته شده است: حزبالله به رهبری و مردم کشور عراق، شهادت افراد بیگناهی را که در حادثه آتشسوزی بیمارستان الناصریه جان خود را از دست دادند، عمیقا و بانهایت همدردی تسلیت عرض میکند.
حزب الله ادامه داد که از خداوند بلندمرتبه و توانا رحمت بیکران برایشان مسألت میکند و خواهان صبر برای خانوادههایشان و بهبودی کامل برای مجروحان است.
در ادامه این بیانیه آمده است: بدین وسیله، حزبالله بر ایستادگی دائم خود در کنار برادران عزیز عراقی و همبستگی با آنها تأکید میکند و باور دارد که ملت عراق-به اذن خداوند- قادر به تسکین این زخم و برطرف کردن پیامدهای این اندوه هستند و میتوانند از تکرار این رخداد جلوگیری کنند و تمام دشواریهای اقتصادی و معیشتی را که با آن دست و پنجه نرم میکنند، پشت سر بگذارند.
بامداد سه شنبه آتش سوزی در بخش قرنطینه بیماران کرونایی در بیمارستان امام حسین استان ذی قار عراق رخ داد که به زخمی و قربانی شدن بسیاری از بیماران و همراهان و کادر درمانی در این بیمارستان منجر شد. در پی این حادثه مدیر بهداشت استان ذی قار، رئیس بیمارستان و رئیس آتش نشانی این استان بازداشت شدند و استاندار ذی قار نیز روز گذشته را عزای عمومی اعلام کرد.
همچنین امروز مرکز دفاع مدنی عراق اعلام کرد که کشتههای آتش سوزی بیمارستان امام حسین (ع) در شهر الناصریه به ۱۲۴ تن افزایش یافته است.
حادثه آتش سوزی بیمارستان امام حسین ذی قار واکنش مقامات عراقی را برانگیخت و برهم صالح رئیس جمهور عراق اعلام کرد که حادثه بیمارستان امام حسین و پیش از آن بیمارستان ابن الخطیب نتیجه فساد و سوء مدیریتی است که در کشور ریشه دوانده است.
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