به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی دفتر رئیسجمهور منتخب، سیدابراهیم رئیسی رئیسجمهور منتخب با صدور پیامی خطاب به دولت و ملت عراق، درگذشت تعدادی از شهروندان عراقی در حادثه آتشسوزی بیمارستانی در ناصریه را تسلیت گفت.
متن پیام رئیسی به شرح زیر است:
بسم الله الرحمن الرحیم
حادثه مصیبتبار آتشسوزی در بیمارستان الحسین شهر ناصریه که به جان باختن و مصدومیت تعدادی از شهروندان عزیز عراقی منجر شد، مایه تأسف و تألم شدید اینجانب شد.
این مصیبت را به دولت و ملت کشور دوست و برادر عراق تسلیت گفته و ضمن طلب رحمت و غفران الهی برای جانباختگان، برای خانوادههای ایشان صبر و اجر و برای مجروحان شفای عاجل را از درگاه خداوند متعال مسئلت دارم.
سیدابراهیم رئیسی
رئیسجمهور منتخب جمهوری اسلامی ایران
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