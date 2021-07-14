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۲۳ تیر ۱۴۰۰، ۲۲:۰۳

در پیامی مطرح شد؛

تسلیت «رئیسی» به دولت و ملت عراق برای یک حادثه آتش‌سوزی

تسلیت «رئیسی» به دولت و ملت عراق برای یک حادثه آتش‌سوزی

رئیس‌جمهور منتخب مردم ایران در پیامی درگذشت تعدادی از شهروندان عراقی در حادثه آتش‌سوزی بیمارستانی در ناصریه را تسلیت گفت.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی دفتر رئیس‌جمهور منتخب، سیدابراهیم رئیسی رئیس‌جمهور منتخب با صدور پیامی خطاب به دولت و ملت عراق، درگذشت تعدادی از شهروندان عراقی در حادثه آتش‌سوزی بیمارستانی در ناصریه را تسلیت گفت.

متن پیام رئیسی به شرح زیر است:

بسم الله الرحمن الرحیم

حادثه مصیبت‌بار آتش‌سوزی در بیمارستان الحسین شهر ناصریه که به جان باختن و مصدومیت تعدادی از شهروندان عزیز عراقی منجر شد، مایه تأسف و تألم شدید اینجانب شد.

این مصیبت را به دولت و ملت کشور دوست و برادر عراق تسلیت گفته و ضمن طلب رحمت و غفران الهی برای جانباختگان، برای خانواده‌های ایشان صبر و اجر و برای مجروحان شفای عاجل را از درگاه خداوند متعال مسئلت دارم.

سیدابراهیم رئیسی

رئیس‌جمهور منتخب جمهوری اسلامی ایران

کد مطلب 5258270

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