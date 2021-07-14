به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی دفتر رئیس‌جمهور منتخب، سیدابراهیم رئیسی رئیس‌جمهور منتخب با صدور پیامی خطاب به دولت و ملت عراق، درگذشت تعدادی از شهروندان عراقی در حادثه آتش‌سوزی بیمارستانی در ناصریه را تسلیت گفت.

متن پیام رئیسی به شرح زیر است:

بسم الله الرحمن الرحیم

حادثه مصیبت‌بار آتش‌سوزی در بیمارستان الحسین شهر ناصریه که به جان باختن و مصدومیت تعدادی از شهروندان عزیز عراقی منجر شد، مایه تأسف و تألم شدید اینجانب شد.

این مصیبت را به دولت و ملت کشور دوست و برادر عراق تسلیت گفته و ضمن طلب رحمت و غفران الهی برای جانباختگان، برای خانواده‌های ایشان صبر و اجر و برای مجروحان شفای عاجل را از درگاه خداوند متعال مسئلت دارم.

سیدابراهیم رئیسی

رئیس‌جمهور منتخب جمهوری اسلامی ایران