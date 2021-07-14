برپایی بیمارستان صحرایی نیروی دریایی سپاه در بندرعباس

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از سپاه‌نیوز، همزمان با شیوع موج پنجم ویروس کرونا دلتا و بروز مشکلاتی از این طریق برای هموطنان در جنوب کشور، سردار دریادار پاسدار علیرضا تنگسیری فرمانده نیروی دریایی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی دستور خدمت‌رسانی سریع به بیماران کرونایی در لبیک به دستور فرمانده سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در خصوص احداث بیمارستان صحرایی با امکانات و تجهیزات کامل در شهر بندرعباس را صادر کرد.

فرمانده نیروی دریایی سپاه اعلام کرد: با توجه به شیوع ویروس کرونا دلتا در استان هرمزگان و استمرار وضعیت قرمز در این استان و نیاز مردم به دسترسی آسان به مراکز درمانی و بهداشتی، شب گذشته به محض ابلاغ فرمانده کل سپاه، بیمارستان صحرایی با ظرفیت بیش از ۵۰ تخت در محوطه بیمارستان شهید محمدی (ره) بندرعباس به درخواست ستاد ملی کرونا بر پا و آماده خدمات‌دهی شده است.

وی همچنین از آمادگی بیمارستان‌های وابسته به نیروی دریایی سپاه در شمال، جنوب و مرکز خبر داد و گفت: به‌منظور انجام خدمات پزشکی به بیماران کرونایی، هم‌اکنون با اختصاص بخش‌هایی از بیمارستان‌های ندسا در مناطق وضعیت قرمز، مشغول ارائه خدمات درمانی به مراجعین هستند.

فرمانده نیروی دریایی سپاه در ادامه تصریح کرد: پس از تأکید و دستور فرمانده‌کل سپاه، با بسیج همه امکانات خود در حوزه سلامت، تمامی ظرفیت‌ها در این زمینه را به‌کار می‌گیریم تا به یاری هموطنان عزیزمان بشتابیم و تا رفع کامل مشکلات آنان بکوشیم.

دریادار تنگسیری در پایان با تأکید بر اینکه پزشکان، پرستاران و دیگر پرسنل نیروی دریایی سپاه آمادگی کامل برای خدمت‌رسانی به مردم به‌ویژه بیماران کرونایی در موج جدید را دارند، گفت: امیدواریم هرچه زودتر با لطف و عنایت خداوند و تلاش‌های مسئولین و متخصصین امر و البته همراهی مردم عزیز کشور در رعایت اصول بهداشتی، بر این ویروس و مهمان ناخوانده نیز فائق بیاییم و سلامتی عمومی در جامعه گسترش یابد.