مراجعه روزانه ۲۲۰۰ نفر به مراکز درمانی تامین اجتماعی ایلام

علیرضا رمضانی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: خدمات درمانی تامین اجتماعی در سه مرکز درمانی شامل دی کلینیک میلاد، درمانگاه شماره ۲ و درمانگاه شهرستان دهلران به افراد تحت حمایت تأمین اجتماعی ارائه خدمات میکنند.
وی اظهار کرد: رایزنی لازم برای ایجاد درمانگاههای جدید تأمین اجتماعی در شهرستانهای هدف صورت گرفته شده که بعد از سیر مراحل قانونی قطعاً شاهد افزایش خدمات درمانی به جامعه هدف در استان خواهیم بود.
وی افزود: خوشبختانه با الکترونیکی شدن نسخه شاهد همکاری خوب پزشکان در سطح استان هستیم و در راستای ارائه خدمات بهتر تیمی از کارشناسان مجرب مدیریت درمان پیگیری و رفع مشکلات، رصد، پایش، ارزیابی و نظارت در دستور کار خود دارند.
رمضانی اظهار داشت: اگر بیمه شدگان با عدم پذیرش و یا مشکلاتی مواجه شدند، حتماً با سامانه ۱۴۲۰ تماس بگیرند تا کارشناسان تخلفات احتمالی را رصد و برخورد قانونی کنند
مدیر درمان تأمین اجتماعی استان ایلام تصریح کرد: با توجه به اینکه در برخی از شهرستانهای استان شعبه درمانگاه دی کلینیک وجود ندارد برابر موافقت نامه صورت گرفته با دانشگاه علوم پزشکی استان تمام افراد بیمه شده که در بیمارستانهای دانشگاه علوم پزشکی بستری میشوند، درمان آنها کاملاً رایگان است.
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