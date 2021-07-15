به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت علوم، تفاهم‌نامه مشترکی مابین معاونت فرهنگی و اجتماعی وزارت علوم، سازمان امور دانشجویان و معاونت فرهنگی جهاد دانشگاهی برای راه‌اندازی نهضت قرآن‌آموزی دانشجویان منعقد شد.

غلامرضا غفاری این مراسم بر لزوم لحاظ شدن قرآن در مجموعه نظام آموزش عالی تأکید کرد و گفت: وجود چنین برنامه‌هایی حتی بر افراد غیر مشارکت‌کننده نیز تأثیرگذار بوده و نقش پیشگیری‌کننده دارد و این بخش از فعالیت، ناظر بر برنامه ذهنی و پنهانی فعالیت‌هایی از این دست است.

عیسی علیزاده، معاون فرهنگی جهاد دانشگاهی نیز در این مراسم اظهار داشت: با توجه به آسیب‌شناسی انجام شده در حوزه علاقه‌مندی دانشجویان به کلام‌الله مجید، به سمت تربیت دانشجو معلم قرآن روی آوردیم. ترویج قرآن، روخوانی، تفسیر و تدبر باید منجر به عمل قرآنی شود.

محمدحسین حسنی، رئیس سازمان قرآنی دانشگاهیان کشور نیز در این مراسم گفت: از سال ۱۳۹۴ مرکز تربیت دانشجو معلم قرآن راه‌اندازی شد که سالانه ۲۰۰ الی ۳۰۰ دانشجو را تحت آموزش قرآن کریم قرار می‌دهد. اکنون با ظرفیت جدید ایجاد شده از سوی جهاد دانشگاهی و استفاده از فضای مجازی، امکان بهره‌گیری از اساتید صاحب‌اثر و شاخص را پیدا کرده‌ایم.

وی با بیان اینکه ۵۵ هزار نفر طی سال‌های ۹۸ و ۹۹ در این مرکز آموزش دیده‌اند، افزود: در سال تحصیلی آینده تعداد افرادی را که در نهضت قرآن‌آموزی مرکز تربیت دانشجو معلم قرآن آموزش می‌بینند، به ۱۰۰ هزار نفر افزایش می‌دهیم.