نگاه ویژه کمیته امداد به منازل آسیب دیده درزلزله سی سخت ضروری است

به گزارش خبرگزاری مهر، حسین کلانتری ظهر پنجشنبه در دیدار با مدیرکل دفتر تأمین مسکن کمیته امداد کشور افزود: یکی از دلایل ایجاد وقفه در بحث ساخت منازل و از بین رفتن زمان به خاطر تغییر دادن طرف قرارداد از سوی کمیته امداد بود.

کلانتری تصریح کرد: مقرر شد ۵۰ درصد هزینه احداث منازل مددجویان کمیته امداد توسط این نهاد و ۵۰ درصد از سوی استانداری تأمین شود.

استاندار با بیان اینکه کمیته امداد یک نهاد مقدس و تکیه گاه مردم است، ابراز کرد: کهگیلویه و بویراحمد از نظر جمعیت دارای بافت روستایی است و انتظار می‌رود با توجه به شدت محرومیت و مشکلات، کمیته امداد نگاه ویژه ای نسبت به این استان داشته باشد.

احمد رضا دالوند مدیرکل دفتر تأمین مسکن کمیته امداد کشور نیز در این نشست با بیان اینکه کمیته امداد در بحث ساخت مسکن برای مددجویان دارای سابقه ۳۰ ساله است، عنوان کرد: بیش از ۲ میلیون خدمت مسکن انجام داده‌ایم و سال گذشته تنها ۱۵۲ هزار خدمت مسکن به مددجویان ارائه شد.

وی افزود: اولویت ما مناطق روستایی و کمتر برخوردار است و همواره کهگیلویه و بویراحمد در اولویت تخصیص اعتبارات این نهاد قرار می‌گیرد.

دالوند با اشاره به اینکه در مناطق شهری با کمبود زمین رو به رو هستیم، بیان کرد: در حال رایزنی با وزارت راه و شهرسازی برای واگذاری زمین‌های رایگان یا به صورت اجاره ارزان قیمت ۹۹ ساله هستیم.

وی با اشاره به اینکه در بازه زمانی یک ساله، ۵ هزار و ۵۰۰ واحد مسکن به مردم زلزله زده کرمانشاه تحویل داده شد، گفت: برای این استان وجود مشکلاتی مانع تحویل خانه‌ها تا قبل از تیرماه شد که تمام تلاش خود را به کار می‌گیریم که قبل از فصل سرما منازل را به مددجویان تحویل دهیم.

گفتنی است طی تفاهم نامه‌ای مقرر شد تعداد ۱۱۰ واحد مسکونی مددجویی که در زلزله اخیر کاملاً تخریب شدند توسط کمیته امداد امام و با مشارکت استانداری استان احداث شود.