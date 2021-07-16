رشد اقتصاد چین به ۷.۹ درصد رسید

به گزارش خبرنگار مهر به نقل از سیانبیسی، گزارش رسمی جدید نشان میدهد رشد اقتصادی چین در ۳ ماهه دوم قدرتمند بوده اما اندکی از آنچه پیشبینی شده بود کمتر بوده است. این در حالی است که رشد فروش خردهفروشان و تولیدات صنعتی در این بازه فراتر از انتظار بوده است.
اداره ملی آمار چین اعلام کرد رشد اقتصاد این کشور (جیدیپی) در سه ماهه دوم به ۷.۹ درصد رسیده است. این در حالی است که اقتصاددانان شرکتکننده در نظرسنجی داوجونز پیشبینی کرده بودند در بازه آوریل تا ژوئن اقتصاد چین ۸.۱ درصد رشد کند. رشد اقتصادی چین در ۳ ماهه اول امسال ۱۸.۱ درصد شده بود.
چائوپینگ ژو، استراتژیست بازار جهانی در شرکت مدیریت سرمایه جیپی مورگان، در یادداشتی گفت: در کل اقتصاد چین در مسیر ریکاوری قرار دارد و هدف رشد سالانه ۶ درصدی در دسترس است.
اقتصاد چین نسبت به سه ماهه قبل ۱.۳ درصد رشد کرد. این در حالی است که رشد اقتصادی این کشور بین سه ماهه اول امسال و سه ماهه چهارم سال ۲۰۲۰ برابر با ۰.۶ درصد شده بود.
در حالی که کارشناسان پیشبینی میکردند فروش خردهفروشان در سه ماهه دوم ۱۱ درصد جهش کند، میزان فروش آنها در واقع ۱۲.۱ درصد رشد کرد. همچنین میزان رشد تولیدات صنعتی که ۷.۸ درصد پیشبینی شده بود در واقع به ۸.۳ درصد رسید.
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