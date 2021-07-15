به گزارش خبرنگار مهر، محمد خرمگاه پنجشنبه شب در نشست خبری بعد از دیدار گل‌گهر سیرجان – آلومینیوم اراک از سری مسابقات مرحله یک چهارم نهایی جام حذفی عنوان کرد: من به عنوان یک دوست و همکار به منصوریان عرض می‌کنم این راهی که شما می‌روید، به ترکستان است. از منصوریان خواهش می‌کنم، کاری را بکند که فوتبال ایران انجام می‌دهد.

وی ادامه داد: متأسفانه در این دیدار و بازی که در لیگ برتر برابر گل‌گهر انجام دادیم، اتفاقاتی افتاد که برای من قابل قبول نیست. چرا باید داور بازی به بازیکن ما وقتی که اعتراض می‌کند، توهین کند؟ ما باید این موضوع را در فدراسیون و کمیته انضباطی پیگیری کنیم، حتی اگر منصوریان هم برای این موضوع اقدام نکند، من خودم پیگیری می‌کنم.

خرمگاه بیان کرد: چرا داور باید به دو بازیکن توهین کند یا بازیکن ما که به کمک داور بازی می‌گوید «آقای داور آن صحنه را چرا خطا نگرفتی»، جواب می‌دهد «شما اگر فوتبال بلد هستید، بروید کار خودتان را انجام بدهید و اعتراض نکنید».

مربی آلومینیوم به منصوریان توصیه کرد: متأسفم، من فقط می‌توانم بگویم منصوریان این کار (حمایت از داوران) را نکن، فوتبال ایران این را نمی‌طلبد.

خرمگاه برای داوران این دیدار گفت: ما شکایت خودمان را به کمیته صیانت و اخلاق خواهیم برد.

وی ادامه داد: چرا داور باید به مربی ما بگوید فوتبال بلد نیستید اعتراض نکنید! چرا باید داور به خودش این اجازه را بدهد؟ فقط می‌توانم بگویم متأسفم. حتی اگر منصوریان پیگیر شکایت نشود؛ ما پیگیر خواهیم شد و باید از حق بچه‌هایمان دفاع کنیم.