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۲۵ تیر ۱۴۰۰، ۱:۵۱

مربی تیم فوتبال گل‌گهر:

یکی از سخت‌ترین بازی‌های فصل بود / به پیروزی بزرگی دست یافتیم

یکی از سخت‌ترین بازی‌های فصل بود / به پیروزی بزرگی دست یافتیم

سیرجان - مربی تیم فوتبال گل‌گهر با اشاره به پیروزی تیمش برابر آلومینیوم اراک گفت: فکر می‌کنم این دیدار یکی از بازی‌های سخت فصلمان بود.

به گزارش خبرنگار مهر، سعید الهویی پنجشنبه شب در نشست خبری بعد از دیدار گل‌گهر سیرجان – آلومینیوم اراک از سری مسابقات مرحله یک چهارم نهایی جام حذفی عنوان کرد: پیروزی امروز را به کارگران گل‌گهر و مردم سیرجان تقدیم می‌کنیم.

وی ادامه داد: فکر می‌کنم یکی از بازی‌های سخت فصلمان بود، ما برابر تیمی که سبک خاصی دارد و این سبک را بسیار خوب بازی می‌کند، بازی داشتیم.

مربی تیم فوتبال گل‌گهر گفت: در بازی‌های بزرگ آلومینیوم اراک برنده بازی شده و حریفان را شکست داده و حتی آنها را به تنگنا کشیده است. آلومینیوم در برابر ما بازی خوبی انجام داد و سبک خودش را اجرا کرد.

الهویی با اشاره به اینکه باید به خودمان و کیفیتمان ایمان داشته باشیم، اظهار کرد: بچه‌ها با ایمان در نیمه دوم توانستند سه گل بزنند و این پیروزی بزرگ را به دست بیاورند و گل گهر ثابت کرد که تیم با کیفیتی است.

وی گفت: به بچه‌ها بابت این تولدشان تبریک می‌گویم، امیدوارم که این روند ادامه دار باشد، امشب شادی می‌کنیم ولی فردا باید برای بازی برابر سایپا ریکاوری می‌کنیم.

کد مطلب 5258825

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