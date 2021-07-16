دیدار رئیس قوه قضائیه با مراجع عظام تقلید در قم

به گزارش خبرگزاری مهر، حجت‌الاسلام والمسلمین غلامحسین محسنی اژه‌ای در آغاز دوره ریاست بر دستگاه قضا، به منظور دیدار با مراجع عظام تقلید، صبح امروز جمعه (۲۵ تیر ماه) به شهر مقدس قم سفر کرد.

رئیس قوه قضائیه در این سفر یک روزه ضمن زیارت حرم مطهر حضرت معصومه (س)، با مراجع عظام تقلید دیدار خواهد کرد.

دیدار با فضلا و علمای جامعه مدرسین حوزه علمیه قم از دیگر برنامه‌های رئیس دستگاه قضا در این سفر است.

حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای روز دهم تیر ماه جاری از سوی مقام معظم رهبری به ریاست قوه قضائیه منصوب شده است‌.