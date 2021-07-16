کشف ۵۶ کیلو مواد مخدر در عملیات مشترک پلیسی

به گزارش خبرگزاری مهر، علی سلیم‌پور اظهار کرد: در پی اقدامات اطلاعاتی پلیس مبارزه با مواد مخدر استان البرز متمرکز بر روی عناصر حمل و نقل مواد مخدر مشخص شد، فردی مبادرت به تولید کارگاه هروئین کرده و به دنبال این است مواد مخدر استحصال شده را در سطح استان‌های البرز و تهران به فروش برساند.

وی افزود: بدون درنگ به منظور جلوگیری از پخش مواد مخدر، موضوع به پلیس مبارزه با مواد مخدر استان غرب تهران اطلاع داده شد و اکیپی از مأموران اکیپی از مأمورین به صورت تلفیقی منزل سوژه را چندین ساعت تحت رصد و پایش قرار داده که در نهایت متهم به همراه همدستش در حال خروج از مخفیگاهش در یک دستگاه خودروی پزو ۴۰۵ در شهریار دستگیر شدند.

رئیس پلیس مبارزه با مواد مخدر استان البرز اظهار داشت: در بازرسی از مخفیگاه متهم، ۵۶ کیلوگرم هروئین استحصال شده به صورت بسته بندی، سه کیلو و یکصد گرم هروئین خیس، ۲۹ کیلو و ۴۰۰ گرم محلول هروئین و ۲۵ کیلوگرم کربنات پتاسیم (مواد شیمیایی مورد نیاز برای تولید هروئین) به همراه آلات و ادوات تولید هروئین کشف شد که به همراه متهم تحویل مراجع قضائی شد.