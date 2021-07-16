فرود هواپیمای نظامی آمریکا در تایوان/ چین هشدار جدی داد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از نیوزویک، ساعاتی بعد از فرود یک فروند هواپیمای نظامی آمریکا در تایوان، دولت چین هشدار داد که نقض حریم هوایی اش را برنمی تابد و این اقدام عواقب جدی در پی خواهد داشت.

ادعا می‌شود که این هواپیما که از پایگاه نظامی آمریکا در «اوکیناوا» ژاپن به هوا برخاسته بود؛ حامل نامه‌ای دیپلماتیک برای دولت تایپه بوده است.

اگرچه حضور این هواپیما در تایوان بیش از نیم ساعت به طول نکشید؛ اما «وو کیان» سخنگوی وزارت دفاع چین می‌گوید که دولت پکن نگرانی عمیق خود را از بابت این مسئله ابراز کرده است.

به گفته این مقام چینی، تایوان بخشی از تمامیت ارضی چین است و فرود هرگونه هواپیمای نظامی بیگانه در قلمرو این کشور، مشروط به کسب تکلیف از دولت پکن است.

وو کیان ادامه داد: هر کشتی یا هواپیمایی که قصد عبور غیرقانونی از حریم چین را دارد؛ با عواقبی جدی مواجه خواهد شد.

این در حالی است که دولت تایوان که این روزها به تحریک آمریکا بر شدت مطالبات جدایی طلبانه خود افزوده است؛ مدعی شده که هیچ توضیحی در قبال این اقدام تنش آفرین نخواهد داد.

از سوی دیگر، طبق اصل چین واحد که دولت واشنگتن هم ملزم به پیروی از آن است؛ کشورها حق برقراری رابطه دیپلماتیک مستقیم با تایپه را ندارند.

تحولات اخیر در ادامه سیاست چرخش به ایندوپاسیفیک دولت واشنگتن است که بر مبنای ممانعت از قدرت یابی چین بنا شده و بخشی از آن متکی به تحریک جریان‌های جدایی طلب مناطق تابع این کشور نظیر تایوان، هنگ کنگ و تبت است.