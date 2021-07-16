به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از سازمان صنایع کوچک و شهرک‌های صنعتی ایران، علی رسولیان در نشست امضای تفاهم نامه همکاری بین سازمان صنایع کوچک و شهرک‌های صنعتی ایران و مرکز حمایت از سرمایه گذاری جمهوری ارمنستان که به صورت ارتباط تصویری برخط برگزار شد، افزود: صنایع کوچک نقش مهمی در تولید ثروت و توزیع آن در اقتصاد دارند و بر این اساس نیاز است تا بنگاه‌های کوچک و متوسط تقویت شوند.

وی اضافه کرد: بنگاه‌های کوچک و متوسط با وجود مزایای متنوع، اما با موانع و چالش‌هایی نیز مواجه‌اند که همه کشورها باید برای رفع آن‌ها گام‌های اساسی بردارند.

رئیس هیأت مدیره و مدیرعامل سازمان صنایع کوچک و شهرک‌های صنعتی ایران ادامه داد: با توجه به این‌که ۹۲ درصد صنایع کشورمان را صنایع کوچک و متوسط تشکیل می‌دهد، از تجربیات موفقی در سطوح دولتی و خصوصی در این زمینه برخورداریم و تلاش داریم با به‌کارگیری سیاست‌های حمایتی، زیرساخت‌های لازم و فضای رقابت پذیری را برای این بنگاه‌ها فراهم کنیم.

رسولیان یادآور شد: تا کنون بیش از ۸۲۰ شهرک و ناحیه صنعتی در ایران به بهره برداری رسیده و نزدیک به یک میلیون نفر در قالب ۴۸ هزار واحد صنعتی مشغول به فعالیت هستند.

وی خاطرنشان کرد: افزون بر ۱۰ درصد این واحدها، صنایع با فناوری پیشرفته هستند که در کنار آن‌ها، ۶ شهرک فناوری و ۳۳ مرکز خدمات فناوری و کسب و کار ایجاد شده و افزون بر ۵۰۰ مشاور در این مراکز مشغول به کارند.

معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت اظهار داشت: برنامه‌های حمایت از توسعه صنایع کوچک در چهار محور توسعه بازار، توسعه کارآفرینی، تأمین مالی و توسعه صنعتی اجرایی می‌شود و یکی از مدل‌های حمایتی این سازمان، توسعه خوشه‌های کسب و کار است که بر مبنای مدل یونیدو (سازمان توسعه صنعتی ملل متحد) در حال اجراست.

رسولیان افزود: در ۱۴ سال گذشته بیش از ۴۵۰ خوشه کسب و کار و ۱۴۰ پروژه توسعه خوشه صنعتی در زمینه‌هایی همچون سرامیک، پوشاک، نفت و گاز، بسته بندی، قطعه‌سازی خودرو، کفش و … ایجاد و اجرا شده است.

وی اضافه کرد: به منظور توسعه تجارب به‌دست آمده نیز تا کنون ۳۲ تفاهم نامه همکاری بین ایران و دیگر کشورها امضا شده است.

رئیس هیأت مدیره و مدیرعامل سازمان صنایع کوچک و شهرک‌های صنعتی ایران ابراز امیدواری کرد طرفین با هدف اجرایی کردن توافق‌ها و تسهیل همکاری بین بخش‌های خصوصی دو طرف، سطح همکاری‌ها را ارتقا دهند و تداوم این همکاری‌ها منجر به ایجاد صنایع کوچک و شهرک‌های صنعتی مشترک شود.

شایان ذکر است، امروز تفاهم نامه همکاری بین سازمان صنایع کوچک و شهرک‌های صنعتی ایران و مرکز حمایت از سرمایه گذاری جمهوری ارمنستان امضا شد.

این تفاهم نامه همکاری به‌صورت ارتباط تصویری برخط به امضای علی رسولیان معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت و مدیرعامل سازمان صنایع کوچک و شهرک‌های صنعتی ایران و لوان اوهانسیان، مدیرعامل مرکز حمایت از سرمایه گذاری جمهوری ارمنستان رسید.

توسعه همکاری‌های دوجانبه، ارائه راهکارهای تجاری مناسب برای همه ذی نفعان، ارتقا و بهبود فضای سرمایه گذاری و ایجاد یک چارچوب عملیاتی به منظور تقویت و توسعه روابط تجاری قوی‌تر بین طرفین، از جمله اهداف یادداشت تفاهم همکاری یاد شده است.

پیش‌تر رئیس اتاق بازرگانی مشترک ایران و ارمنستان گفت: تجارت ایران و ارمنستان در سال‌های گذشته تا ۵۰۰ میلیون دلار در نوسان بوده است.

هرویک یاریجانیان افزود: با راه اندازی منطقه آزاد مقری در ارمنستان در جوار منطقه آزاد ارس در ایران، می‌توان حجم مبادلات دو کشور را افزایش داد.

وی اضافه کرد: این همجواری شرایط آزادانه تری را برای هر دو کشور برای تسهیل مبادلات فراهم می‌کند و می‌تواند در کمتر از یک سال تجارت دو کشور را به یک میلیارد و ۲۰۰ میلیون دلار ارتقا دهد.