۴۰ ایده تبلیغ غدیر/غدیر مولایمان را چگونه تبلیغ کنیم

خبرگزاری مهر، گروه استان‌ها – *حجت‌الاسلام علیرضا نجیمی: بارها شنیده‌ایم که آخرین سفیر الهی در آخرین سفر خود، مهمترین خطابه خود را ایراد کرد و در آن از جانب پروردگارش، حضرت علی (ع) را به جانشینی خود برگزید، و نیز شنیده‌ایم در آن مهمترین کلامش، تکلیف امت خود را اینگونه فریاد کرد که: باید همه حاضران به غایبان و نیز همه پدران به فرزندانشان پیام غدیر را تا روز قیامت برسانند.

آری غدیر را باید سینه به سینه و نسل به نسل تبلیغ کرد و اینک این مهم بر عهده ماست همچنان که روزگاری بر دوش پدرانمان بوده و فرداها نیز به دست فرزندانمان.

اما ۴۰ ایده برای تبلیغ غدیر، تنها بخشی از راهکارهای موجود برای تبلیغ گرامی داشتن جشن بزرگ امامت و ولایت است:

۱- یک دانش آموز می‌تواند با توزیع یک پاکت شکلات مبلّغ غدیر باشد.

۲- یک دانش آموز می‌تواند با تزئین کلاس مدرسه‌اش مبلّغ غدیر باشد.

۳- یک راننده تاکسی می‌تواند با پذیرایی شکلات در ماشینش مبلّغ غدیر باشد.

۴- یک مادر بزرگ می‌تواند با گفتن قصه های غدیری برای نوه‌هایش مبلّغ غدیر باشد.

۵- یک امام جماعت مسجد می‌تواند با صحبت پیرامون غدیر مبلّغ غدیر باشد.

۶- یک نمازگزار مسجد می‌تواند با پذیرایی از نمازگزاران مبلّغ غدیر باشد.

۷- یک مادر می‌تواند با آماده کردن بهترین لباس‌های فرزندانش در غدیر مبلّغ غدیر باشد.

۸- یک مادر می‌تواند با پختن غذای مورد علاقه فرزندانش در غدیر مبلّغ غدیر باشد.

۹- یک مادر می‌تواند با پخش سرودهای شاد در ایام غدیر مبلّغ غدیر باشد.

۱۰- یک مادر می‌تواند با گذشتن از خطاهای فرزندش به مناسب غدیر مبلّغ غدیر باشد.

۱۱- یک پدر می‌تواند با تهیه هدیه برای فرزندانش مبلّغ غدیر باشد.

۱۲- یک پدربزرگ می تواند با ارسال پیام برای نوه هایش مبلّغ غدیر باشد.

۱۳- یک مادربزرگ می تواند با دادن نذری در ایام غدیر مبلّغ غدیر باشد.

۱۴- یک کاسب می‌تواند با تخفیف ویژه در ایام غدیر مبلّغ غدیر باشد.

۱۵- یک دانشجو می‌تواند با هدیه کتاب و سی دی مرتبط با غدیر به اساتید و دوستان و نزدیکانش مبلّغ غدیر باشد.

۱۶- یک معلم می‌تواند با برگزاری مسابقات مرتبط با غدیر در کلاسش مبلّغ غدیر باشد.

۱۷- یک مدیرِ مدرسه می‌تواند با مسابقه تزئینات بین کلاس‌ها مبلّغ غدیر باشد.

۱۸- یک پدر می‌تواند با تهیه هدیه برای فرزندانش در روز غدیر مبلّغ غدیر باشد.

۱۹- یک دانش آموز می‌تواند با تهیه روزنامه دیواری با موضوع غدیر مبلّغ غدیر باشد.

۲۰- یک دانش آموز می‌تواند با آماده کردن دکلمه و قرائت در مجالس مبلّغ غدیر باشد.

۲۱- یک استادِ دانشگاه می‌تواند با اختصاص دادن بخشی از کلاسش به غدیر مبلّغ غدیر باشد.

۲۲- یک هیأت می‌تواند با برگزاری مراسم جشن با شکوه مبلّغ غدیر باشد.

۲۳- یک هیأت می‌تواند با دیدار از سالمندان و اهدای هدیه مبلّغ غدیر باشد.

۲۴- یک هیأت می‌تواند با ایجاد ایستگاه صلواتی مبلّغ غدیر باشد.

۲۵- یک خانواده می‌تواند با دیدار با اقوام و سادات مبلّغ غدیر باشد.

۲۶- یک پدر می‌تواند با خرید لباسِ نو برای خانواده‌اش مبلّغ غدیر باشد.

۲۷- یک دانش آموز می‌تواند با اجرای مصاحبه با موضوع غدیر مبلّغ غدیر باشد.

۲۸- یک فرد می‌تواند با عیدی روز غدیر به رفتگر محله‌اش مبلّغ غدیر باشد.

۲۹- یک فرد می‌تواند با دادن هدیه به همسایگان محله اش مبلّغ غدیر باشد.

۳۰- یک فرد می‌تواند با پخش یک جعبه شیرینی میان همسایه‌ها مبلغ غدیر باشد.

۳۱- یک فرد می‌تواند با تزئین ماشینِ خود در ایام غدیر مبلّغ غدیر باشد.

۳۲- یک فرد می‌تواند با تزئین درب منزل یا آپارتمان خود مبلّغ غدیر باشد.

۳۳- یک فرد می‌تواند با عیادت از بیماران در بیمارستان در روز غدیر مبلّغ غدیر باشد.

۳۴- یک فرد می تواند با ترویج آداب غدیر مبلّغ غدیر باشد.

۳۵- یک فرد می تواند با تهیه و گردآوری جدول با موضوع غدیر مبلّغ غدیر باشد.

۳۶- یک فرد می‌تواند با طراحی کارت پستال با موضوع غدیر و پیام آن مبلّغ غدیر باشد.

۳۷- یک فرد می‌تواند با ترویج فرهنگ عیدی دادن میان اقوام مبلّغ غدیر باشد.

۳۸- یک مادر می‌تواند با پخش سرودهای غدیری در منزل مبلّغ غدیر باشد.

۳۹- یک فرد می‌تواند با یک لبخند و شادباش غدیر مبلّغ غدیر باشد.

۴۰- یک فرد می‌تواند با خواندن خطبه برادری میان دوستانش مبلّغ غدیر باشد.

و هر رفتار و کار ساده‌ای که می‌توان برای تبلیغ جشن امامت و ولایت انجام داد...

*مدیرکل تبلیغات اسلامی استان یزد