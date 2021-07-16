۴۰ ایده تبلیغ غدیر/غدیر مولایمان را چگونه تبلیغ کنیم

خبرگزاری مهر، گروه استانها – *حجتالاسلام علیرضا نجیمی: بارها شنیدهایم که آخرین سفیر الهی در آخرین سفر خود، مهمترین خطابه خود را ایراد کرد و در آن از جانب پروردگارش، حضرت علی (ع) را به جانشینی خود برگزید، و نیز شنیدهایم در آن مهمترین کلامش، تکلیف امت خود را اینگونه فریاد کرد که: باید همه حاضران به غایبان و نیز همه پدران به فرزندانشان پیام غدیر را تا روز قیامت برسانند.
آری غدیر را باید سینه به سینه و نسل به نسل تبلیغ کرد و اینک این مهم بر عهده ماست همچنان که روزگاری بر دوش پدرانمان بوده و فرداها نیز به دست فرزندانمان.
اما ۴۰ ایده برای تبلیغ غدیر، تنها بخشی از راهکارهای موجود برای تبلیغ گرامی داشتن جشن بزرگ امامت و ولایت است:
۱- یک دانش آموز میتواند با توزیع یک پاکت شکلات مبلّغ غدیر باشد.
۲- یک دانش آموز میتواند با تزئین کلاس مدرسهاش مبلّغ غدیر باشد.
۳- یک راننده تاکسی میتواند با پذیرایی شکلات در ماشینش مبلّغ غدیر باشد.
۴- یک مادر بزرگ میتواند با گفتن قصه های غدیری برای نوههایش مبلّغ غدیر باشد.
۵- یک امام جماعت مسجد میتواند با صحبت پیرامون غدیر مبلّغ غدیر باشد.
۶- یک نمازگزار مسجد میتواند با پذیرایی از نمازگزاران مبلّغ غدیر باشد.
۷- یک مادر میتواند با آماده کردن بهترین لباسهای فرزندانش در غدیر مبلّغ غدیر باشد.
۸- یک مادر میتواند با پختن غذای مورد علاقه فرزندانش در غدیر مبلّغ غدیر باشد.
۹- یک مادر میتواند با پخش سرودهای شاد در ایام غدیر مبلّغ غدیر باشد.
۱۰- یک مادر میتواند با گذشتن از خطاهای فرزندش به مناسب غدیر مبلّغ غدیر باشد.
۱۱- یک پدر میتواند با تهیه هدیه برای فرزندانش مبلّغ غدیر باشد.
۱۲- یک پدربزرگ می تواند با ارسال پیام برای نوه هایش مبلّغ غدیر باشد.
۱۳- یک مادربزرگ می تواند با دادن نذری در ایام غدیر مبلّغ غدیر باشد.
۱۴- یک کاسب میتواند با تخفیف ویژه در ایام غدیر مبلّغ غدیر باشد.
۱۵- یک دانشجو میتواند با هدیه کتاب و سی دی مرتبط با غدیر به اساتید و دوستان و نزدیکانش مبلّغ غدیر باشد.
۱۶- یک معلم میتواند با برگزاری مسابقات مرتبط با غدیر در کلاسش مبلّغ غدیر باشد.
۱۷- یک مدیرِ مدرسه میتواند با مسابقه تزئینات بین کلاسها مبلّغ غدیر باشد.
۱۸- یک پدر میتواند با تهیه هدیه برای فرزندانش در روز غدیر مبلّغ غدیر باشد.
۱۹- یک دانش آموز میتواند با تهیه روزنامه دیواری با موضوع غدیر مبلّغ غدیر باشد.
۲۰- یک دانش آموز میتواند با آماده کردن دکلمه و قرائت در مجالس مبلّغ غدیر باشد.
۲۱- یک استادِ دانشگاه میتواند با اختصاص دادن بخشی از کلاسش به غدیر مبلّغ غدیر باشد.
۲۲- یک هیأت میتواند با برگزاری مراسم جشن با شکوه مبلّغ غدیر باشد.
۲۳- یک هیأت میتواند با دیدار از سالمندان و اهدای هدیه مبلّغ غدیر باشد.
۲۴- یک هیأت میتواند با ایجاد ایستگاه صلواتی مبلّغ غدیر باشد.
۲۵- یک خانواده میتواند با دیدار با اقوام و سادات مبلّغ غدیر باشد.
۲۶- یک پدر میتواند با خرید لباسِ نو برای خانوادهاش مبلّغ غدیر باشد.
۲۷- یک دانش آموز میتواند با اجرای مصاحبه با موضوع غدیر مبلّغ غدیر باشد.
۲۸- یک فرد میتواند با عیدی روز غدیر به رفتگر محلهاش مبلّغ غدیر باشد.
۲۹- یک فرد میتواند با دادن هدیه به همسایگان محله اش مبلّغ غدیر باشد.
۳۰- یک فرد میتواند با پخش یک جعبه شیرینی میان همسایهها مبلغ غدیر باشد.
۳۱- یک فرد میتواند با تزئین ماشینِ خود در ایام غدیر مبلّغ غدیر باشد.
۳۲- یک فرد میتواند با تزئین درب منزل یا آپارتمان خود مبلّغ غدیر باشد.
۳۳- یک فرد میتواند با عیادت از بیماران در بیمارستان در روز غدیر مبلّغ غدیر باشد.
۳۴- یک فرد می تواند با ترویج آداب غدیر مبلّغ غدیر باشد.
۳۵- یک فرد می تواند با تهیه و گردآوری جدول با موضوع غدیر مبلّغ غدیر باشد.
۳۶- یک فرد میتواند با طراحی کارت پستال با موضوع غدیر و پیام آن مبلّغ غدیر باشد.
۳۷- یک فرد میتواند با ترویج فرهنگ عیدی دادن میان اقوام مبلّغ غدیر باشد.
۳۸- یک مادر میتواند با پخش سرودهای غدیری در منزل مبلّغ غدیر باشد.
۳۹- یک فرد میتواند با یک لبخند و شادباش غدیر مبلّغ غدیر باشد.
۴۰- یک فرد میتواند با خواندن خطبه برادری میان دوستانش مبلّغ غدیر باشد.
و هر رفتار و کار سادهای که میتوان برای تبلیغ جشن امامت و ولایت انجام داد...
*مدیرکل تبلیغات اسلامی استان یزد
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