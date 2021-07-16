برگزاری نمایشگاه اکسپو دمشق کنسل شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران، رئیس اتاق مشترک بازرگانی ایران و سوریه از کنسل شدن برگزاری نمایشگاه اکسپو دمشق خبر داد و گفت: پیگیر برپایی نمایشگاه توانمندیهای ایران در سوریه هستیم.
کیوان کاشفی با بیان اینکه تدارک حضور گسترده شرکتهای ایرانی در این نمایشگاه از ابتدای سال جاری انجام شده بود، افزود: شرکت نمایشگاههای بینالمللی ایران مسئول پاویون جمهوری اسلامی ایران در نمایشگاه بازرگانی دمشق بود.
او تصریح کرد: با هماهنگی اتاق مشترک ایران و سوریه، سازمان توسعه تجارت و ستاد روابط اقتصادی ایران و سوریه امکان حضور بیش از یکصد شرکت ایرانی در ۱۵۰۰ متر فضای نمایشگاهی فراهم شده بود.
عضو هیأت رئیسه اتاق ایران اظهار کرد: متأسفانه برابر اعلام وزارت اقتصاد و تجارت خارجی کشور سوریه این نمایشگاه امسال برگزار نمیشود.
رئیس اتاق مشترک بازرگانی ایران و سوریه با اشاره به زمینههای مناسب همکاریهای اقتصادی بین دو کشور و اشتیاق بخش خصوصی و اتاقهای ایران و سوریه برای افزایش تبادلات اقتصادی، اضافه کرد: درصدد برگزاری نمایشگاه معرفی توانمندیهای جمهوری اسلامی ایران در دمشق هستیم.
کاشفی معتقد است: حضور گسترده شرکتهای ایرانی در این نمایشگاه میتواند به شناخت بیشتر فعالین اقتصادی سوریه از اقتصاد ایران و افزایش سطح تبادلات اقتصادی خصوصاً در حوزه بازسازی و تأمین نیاز گسترده کشور سوریه در حوزه مصالح و تکنولوژی ساختمانی باشد.
عضو هیأت رئیسه اتاق ایران از حضور شرکتهای ایرانی در چهارمین نمایشگاه تخصصی از ابتدای سال ۱۴۰۰ در سوریه خبر داد و گفت: با تلاش اتاق مشترک ایران و سوریه مرکز تجارت ایرانیان در دمشق افتتاح و آماده ارائه خدمات مختلف مشاوره نمایشگاهی و غیره به شرکتهای ایرانی است.
او از دیگر برنامههای در دست اجرا به امضا تفاهمنامههای اقتصادی بین اتاق بازرگانی استانهای مختلف ایران با همتایان خود در استانهای سوریه و گسترش روابط در سطح استانهای دو کشور اشاره کرد و ادامه داد: عقد پیمان خواهرخواندگی بین شهرهای مهم دو کشور نیز از دیگر برنامههای در دست اجرا است.
کاشفی در ادامه به مشکلاتی که در زمینه تجارت با سوریه وجود دارد هم اشاره کرد و افزود: حملونقل کالا و تبادلات پول بین دو کشور از مهمترین این موارد است.
او همچنین خواستار حمایت و سرمایهگذاری بیشتر سازمان کشتیرانی جمهوری اسلامی در امر لجستیک کالا به این دو کشور شد.
رئیس اتاق مشترک ایران و سوریه همچنین از هدفگذاری برای رسیدن به تجارت ۵۰۰ میلیون دلاری بین دو کشور تا پایان سال جاری خبر داد و گفت: حصول به این امر مهم و تبدیل سوریه به یکی از شرکای تجاری اصلی کشورمان در گرو همکاری دستگاههای تأثیرگذار مانند سازمان توسعه تجارت، بانک مرکزی و کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران است.
کاشفی خاطرنشان کرد: سطح تبادلات اقتصادی دو کشور در سال قبل به حدود ۱۲۰ میلیون دلار رسید که با توجه به اشتراکات فراوان بین دو کشور و پتانسیلهای اقتصادی ایران و سوریه قابلافزایش خواهد بود.
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