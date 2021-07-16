فعالیت تبلیغی باید از خانواده شروع شود

به گزارش خبرنگار مهر، حجتالاسلام حمید رفیعی پیش از ظهر جمعه در نشست هماندیشی شهید توفیقی که با حضور کارکنان اداره کل تبلیغات اسلامی خراسان شمالی در محل سالن همایش زائرسرای رضوی مشهد برگزار شد، اظهار داشت: مسیر طولانی خدمت و تلاش برای تحقق اسلامی ناب محمدی وظایف سنگینی را بر دوش مجموعه تبلیغات اسلامی محول میکند که تحقق این مسئله در سایه تلاش شبانهروزی محقق میشود.
مدیرکل تبلیغات اسلامی خراسان شمالی تصریح کرد: در محضر ولینعمت کشورمان عهد خدمت مخلصانه و صادقانه را میبندیم و انشالله با عنایت ویژه آن حضرت بتوانیم سرباز مطیع امر ولایت باشیم.
وی با اشاره به فرازی از زیارت امینالله، افزود: جهاد در راه خداوند یک نعمت است و جان دادن در این مسیر یک افتخار محسوب میشود.
حجت الاسلام رفیعی خاطر نشان کرد: عمل به سنت نبوی و نقش پررنگ زنان کارکنان تبلیغات اسلامی در راه اعتلای فرهنگ ناب مهدوی مشخص است.
مدیرکل تبلیغات اسلامی خراسان شمالی بیان کرد: درمان درد مردم توسط هیأت، جلسات و امامان روستا ثوابی دارد که به کارکنان تبلیغات اسلامی نیز میرسد.
وی در انتها بیان کرد: آغاز فعالیتهای تبلیغاتی از خانواده باید شروع شود و این مهم باید در منظومه فکری کارکنان تبلیغات اسلامی نهادینه شود.
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