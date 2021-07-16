حجت الاسلام روح الله حریزاوی در گفتگو با خبرنگار مهر در بجنورد اظهار کرد: آمادگی برای تعظیم شعائر اسلامی از وظایف دستگاه تبلیغی است که با سازماندهی مجموعههای مردمی محقق میشود.
قائم مقام سازمان تبلیغات اسلامی ادامه داد: مانند سال گذشته با همکاری هیأت مذهبی و مساجد و با هماهنگی ستاد کرونا برنامههای مذهبی ایام محرم برگزار خواهد شد و امیدواریم محرمی سرشار از عقلانیت و حماسه را تجربه کنیم.
وی با اشاره به برنامههای اختصاصی اعیاد پیش رو، افزود: طرح «مائده غدیر» در عید غدیر برگزار خواهد شد و تقریباً نیمی از مردم کشور اطعام خواهند شد.
حجت الاسلام حریزاوی با اشاره به غفلت از حوزه فرهنگ در طی سالهای اخیر، گفت: امید داریم برخی کم توجهیها نسبت به حوزه فرهنگ با استقرار دولت انقلابی آینده رفع شود و شاهد تحول فرهنگی باشیم.
وی در انتها گفت: توجه رئیس جمهور منتخب به حوزههای فرهنگی مشهود است لذا سازمان تبلیغات اسلامی پیشنهاداتی آماده کرده که پس از مشخص شدن وزرا مربوطه ارائه خواهد داد.
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