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۲۵ تیر ۱۴۰۰، ۱۲:۲۵

قائم مقام سازمان تبلیغات اسلامی:

باید کم‌توجهی به حوزه فرهنگ در دولت آینده رفع شود

باید کم‌توجهی به حوزه فرهنگ در دولت آینده رفع شود

بجنورد- قائم مقام سازمان تبلیغات اسلامی با اشاره به غفلت از حوزه فرهنگ طی سال‌های اخیر، گفت: امید داریم برخی کم توجهی‌ها نسبت به حوزه فرهنگ با استقرار دولت انقلابی رفع شود.

حجت الاسلام روح الله حریزاوی در گفتگو با خبرنگار مهر در بجنورد اظهار کرد: آمادگی برای تعظیم شعائر اسلامی از وظایف دستگاه تبلیغی است که با سازماندهی مجموعه‌های مردمی محقق می‌شود.

قائم مقام سازمان تبلیغات اسلامی ادامه داد: مانند سال گذشته با همکاری هیأت مذهبی و مساجد و با هماهنگی ستاد کرونا برنامه‌های مذهبی ایام محرم برگزار خواهد شد و امیدواریم محرمی سرشار از عقلانیت و حماسه را تجربه کنیم.

وی با اشاره به برنامه‌های اختصاصی اعیاد پیش رو، افزود: طرح «مائده غدیر» در عید غدیر برگزار خواهد شد و تقریباً نیمی از مردم کشور اطعام خواهند شد.

حجت الاسلام حریزاوی با اشاره به غفلت از حوزه فرهنگ در طی سال‌های اخیر، گفت: امید داریم برخی کم توجهی‌ها نسبت به حوزه فرهنگ با استقرار دولت انقلابی آینده رفع شود و شاهد تحول فرهنگی باشیم.

وی در انتها گفت: توجه رئیس جمهور منتخب به حوزه‌های فرهنگی مشهود است لذا سازمان تبلیغات اسلامی پیشنهاداتی آماده کرده که پس از مشخص شدن وزرا مربوطه ارائه خواهد داد.

کد مطلب 5258982

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