آغاز شیفت شب صنایع با ۷۰ درصد ظرفیت

به گزارش خبرنگار مهر، رضا اردکانیان در برنامه تلویزیونی در شبکه خبر بعدازظهر امروز جمعه ۲۵ تیرماه ۱۴۰۰ با اشاره به کاهش قطعی‌های برق گفت: امیدواریم با عبور از موج گرما بتوانیم با مجموعه ظرفیت باقیمانده در مدار بقیه تابستان را پشت سر بگذاریم.

وی با اشاره به همکاری خوب صنایع بزرگ به خصوص سیمانی‌ها و فولادی با وزارت نیرو افزود: فعالیت شیفت شب صنایع با ۷۰ درصد ظرفیت را آغاز کردیم به خصوص برای شرکت‌های سیمانی تا لطمه‌ای به صنعت و تولید وارد نشود.

وزیر نیرو ادامه داد: رسانه‌ها همکاری خوبی با ما داشتند ضمن اینکه صنایع بزرگ اعلام کردند که آماده‌اند بیش از ۱۰ هزار مگاوات از نیاز خود را خودشان تأمین و تولید کنند.

اردکانیان به بارندگی‌های اخیر در برخی مناطق کشور اشاره کرد و یادآور شد: در جنوب، جنوب شرق و بخشی از نواحی شمالی باید آمادگی مقابله با بارندگی‌ها را داشته باشیم.

وی تصریح کرد: در چابهار از ابتدای سال تاکنون تنها ۶ میلیمتر بارندگی داشتیم اما شب گذشته ظرف ۲۴ ساعت گذشته ۵ برابر بارندگی بود.

وزیر نیرو تاکید کرد: شرایط تغییر اقلیمی مخصوص ایران نیست و در همه دنیا این شرایط حاکم است یا خشکسالی شدید داریم یا شرایط سیلابی در بارندگی‌ها اتفاق می‌افتد که امیدوارم بتوانیم از این نعمت‌ها استفاده کنیم.