آمریکا در پی تحریم مقام های چینی/ دولت پکن واکنش نشان داد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، آمریکا به بهانه سرکوب دموکراسی در هنگ کنگ، در تدارک اعمال تحریم علیه شماری از مقامات چینی است. گفته می شود که تحریم های مالی علیه هفت مقام چینی شاغل در دفتر ارتباطات هنگ کنگ اعمال خواهد شد.

از سوی دیگر، وزارت خارجه آمریکا نیز راهنمای تجاری جدیدی منتشر کرده که در آن به شرکت‌های داخلی و خارجی هشدار داده شده به دلیل وضعیت وخیم و قوانین پارلمان چین، در هنگ‌کنگ فعالیت نکنند.

همزمان، چین این اقدام آمریکا را به منزله دخالت در امور داخلی هنگ کنگ تلقی کرد. به گفته «ژائو لیجیانگ» سخنگوی وزارت خارجه چین، هنگ کنگ بخشی از تمامیت ارضی این کشور است و تلاش های مداخله جویانه آمریکا تحت هر عنوانی که انجام شود؛ غیرقابل توجیه است.

کارشکنی های آمریکا در واکنش به تصویب قانون امنیت ملی هنگ‌کنگ از سوی کمیته دائمی کنگره ملی خلق است که بر اساس آن، پکن می‌تواند جرائم مربوط به جدایی طلبی، براندازی، تروریسم و تبانی با نیروهای خارجی را تحت پیگیری و مجازات قرار دهد.