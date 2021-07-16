حضور پرقدرت در عرصه های بین المللی تضمین کننده اقتدار ایران است

به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله لطف الله دژکام در خطبههای نماز جمعه این هفته شیراز بیان کرد: با توجه به شرایطی که در کشور و در جهان ایجاد شده است باید در اجرای برخی از فعالیتهای اجتماعی احتیاط را مدنظر قرار داد اما نباید در انجام فرایض دینی کوتاهی کرد.
امام جمعه شیراز در ادامه خاطرنشان کرد: بیان چند هزارباره مشکلات هیچ مشکلی را برطرف نمیکند و باید به جای بیان مشکلات به دنبال برطرف کردن آن و پیدا کردن راه حل مشکلات باشیم این در حالی است که بسیاری از مشکلاتی که در کشور با آن مواجه هستیم بر اساس برنامهریزی هایی است که دشمنان برای ما طراحی کردهاند. در نقطه مقابل همه افرادی که میخواهند مشکلات جامعه برطرف شود باید در جستوجوی راه حل مشکلات باشند.
تولیت آستان احمدی و محمدی (ع) در ادامه خطبههای نماز جمعه شیراز عنوان کرد: یکی از اساسیترین موضوعاتی که باید در زندگی به آن توجه ویژهای شود برنامه ریز مالی است که میتواند مشکلات افراد را تا حد قابل توجهای کاهش دهد از این رو باید برای تمامی فراز و نشیبهای زندگی برنامهریزی کرد.
آیت الله دژکام بیان کرد: دیدگاه افراد در جامعه شاید متفاوت باید که این تفاوت دیدگاه در جامعه به رأی تفسیر شده و با مسئله حکم بسیار متفاوت است. اکنون حکم مقام معظم رهبری در خصوص مسائلی که مربوط به شورای نگهبان است آن بوده که شورای نگهبان عادل و صادق است و حکم آن در جامعه عادلانه است.
امام جمعه شیراز اضافه کرد: اگر نگاهی به تحولات منطقه داشته باشیم طی ۲۰ سال گذشته آمریکا به افغانستان حمله کرد و اکنون به دنبال فرار از این کشور است زیرا تمامی منابع داخلی این کشور را به تاراج بردهاند و باید گفت اگر به دنبال توسعه هستیم نباید چشم ما به کشورهای بیگانه باشند.
او ادامه داد: با تکیه بر منابع داخلی میتوان در عرصههای بین المللی افتخار آفرینی و اقتدار خود را تثبیت کرد و اگر حرکتی در کشور در راستای افزایش اقتدار صورت بگیرد تمامی آحاد مردم حامی رئیس جمهور خواهند بود.
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