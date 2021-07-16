تیراندازی در تگزاس یک کشته و ۴ مجروح بر جای گذاشت

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اسپوتنیک، تیراندازی در شهر «لِول لند» ایالت تگزاس آمریکا به کشته شدن یک نیروی پلیس و زخمی شدن چهار تن دیگر از آنها منجر شد.

حادثه بعد از آن رخ داد که یک شهروند عادی در تماس با پلیس از رفتار عجیب مرد همسایه که با اسلحه در کوچه پَرسه می زند؛ ابراز نگرانی کرد. اما به محض رسیدن پلیس به محل، مرد مسلح به روی آنها آتش گشود.

گفته می شود که ضارب در خانه خود پناه گرفته و همچنان صدای شلیک به گوش می رسد.

آزادی حمل سلاح و در نتیجه رواج خشونت مسلحانه به یکی از معضلات جامعه آمریکا تبدیل شده است. این در حالی است که لابی قدرتمند سلاح و شماری از نمایندگان کنگره آمریکا همچنان مانع از تصویب قوانین محدود کننده در این زمینه می شوند.