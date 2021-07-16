  1. بین الملل
  2. آمریکای شمالی
۲۵ تیر ۱۴۰۰، ۱۵:۳۰

خشونت مسلحانه در آمریکا؛

تیراندازی در تگزاس یک کشته و ۴ مجروح بر جای گذاشت

تیراندازی در تگزاس یک کشته و ۴ مجروح بر جای گذاشت

خشونت مسلحانه در آمریکا این بار به قیمت جان یک نیروی پلیس و زخمی شدن ۴ تن دیگر از آنها منجر شد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اسپوتنیک، تیراندازی در شهر «لِول لند» ایالت تگزاس آمریکا به کشته شدن یک نیروی پلیس و زخمی شدن چهار تن دیگر از آنها منجر شد.

حادثه بعد از آن رخ داد که یک شهروند عادی در تماس با پلیس از رفتار عجیب مرد همسایه که با اسلحه در کوچه پَرسه می زند؛ ابراز نگرانی کرد. اما به محض رسیدن پلیس به محل، مرد مسلح به روی آنها آتش گشود.

گفته می شود که ضارب در خانه خود پناه گرفته و همچنان صدای شلیک به گوش می رسد.

آزادی حمل سلاح و در نتیجه رواج خشونت مسلحانه به یکی از معضلات جامعه آمریکا تبدیل شده است. این در حالی است که لابی قدرتمند سلاح و شماری از نمایندگان کنگره آمریکا همچنان مانع از تصویب قوانین محدود کننده در این زمینه می شوند.

کد مطلب 5259089
مریم خرمایی

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها

    اخبار کوتاه