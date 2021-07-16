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۲۵ تیر ۱۴۰۰، ۱۵:۳۴

در منطقه سیبری؛

هواپیمای مسافربری روسیه با ۱۷ سرنشین از رادار خارج شد

هواپیمای مسافربری روسیه با ۱۷ سرنشین از رادار خارج شد

گزارش ها حاکی از وقوع سانحه هوایی در منطقه سیبری برای یک هواپیمای مسافربری روسیه است.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اسپوتنیک، یک فروند هواپیمای مسافربری «آنتونوف ۲۸» با ۱۷ سرنشین دقایقی پیش در بخش مرکزی روسیه از صفحه رادار خارج شد.

این حادثه در آسمان شهر «تامسک» واقع در منطقه سیبری رخ داده و نیروهای امداد برای رسیدگی به موضوع به منطقه اعزام شده‌اند.

علت حادثه اخیر مشخص نیست حال آنکه روز ۱۵ تیر ماه یک فروند هواپیمای آنتونوف ۲۶ روسیه حامل ۲۲ مسافر و شش خدمه پرواز بر فراز منطقه «کامچاتکا» این کشور از صفحه رادار محو شد و تماس‌های برج مراقبت با این هواپیما به جایی نرسید. همه سرنشینان این پرواز کشته شدند.

کد مطلب 5259100
مریم خرمایی

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