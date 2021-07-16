۱۷۲ هزار نفر زیر پوشش بهزیستی کرمانشاه قرار دارند

به گزارش خبرنگار مهر، فرحناز محمدی در سخنرانی پیش از خطبه‌های نماز جمعه کرمانشاه با بیان گام دوم، هوشمندسازی، محله محوری و سلامت اجتماعی خانواده به عنوان شعار هفته بهزیستی اظهار کرد: امروزه بهزیستی تنها به عنوان یک نهاد حمایتی نیست و ۲۰۰ خدمت گوناگون را به جامعه ارائه می‌دهد.

وی افزود: هم اکنون بهزیستی استان کرمانشاه با بیش از ۳۵ هزار خانواده مستمری بگیر، بیش از ۴۳ هزار پرونده توان بخشی و ۱۰ هزار پرونده اجتماعی جامعه آماری ۱۷۲ هزار نفری را تشکیل داده است.

مدیرکل بهزیستی استان کرمانشاه تصریح کرد: ۱۷ مرکز شبانه روزی توان بخشی سالمندان و معلولین، ۱۲ مرکز شبانه روزی حوزه اجتماعی و ۳۱ مرکز آسیب و درمان اعتیاد به همراه کمپ ماده ۱۶ جمع آوری معتادان با ظرفیت ۳۵۰ نفر در حال فعالیت است.

فرحناز محمدی با اشاره به انجام فرایند واکسیناسیون کرونا در مراکز بهزیستی بیان کرد: با همکاری دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه سه هزار دز واکسن کرونا برای مددجویان بهزیستی تزریق شده و مراکز بهزیستی با رعایت دستورالعمل‌های بهداشتی دارای کمترین موارد فوت براثر ابتلاء به کرونا بوده‌اند.

وی خاطر نشان کرد: ۲ هزار و ۳۶۲ نفر از مددجویان بهزیستی از تسهیلات اشتغالزایی استفاده کرده و با توجه به وظیفه بهزیستی در تأمین مسکن مددجویان ۶۹۳ واحد مسکونی در استان کرمانشاه تحویل مددجویان قرار گرفته است.

مدیرکل بهزیستی استان کرمانشاه گفت: از سال گذشته تا کنون ۳۶۰ کودک کار مورد حمایت و ساماندهی بهزیستی استان کرمانشاه قرار گرفته و ۲۵ کودک بی سرپرست پس از انجام فرایندهای قانونی تحویل خانواده‌های متقاضی شده‌اند.

محمدی با اشاره به خدمات مراکز مشاوره بهزیستی استان کرمانشاه افزود: پنج هزار و ۲۰۰ زوج در آستانه طلاق و بیش از ۱۲ هزار زوج جوان در آستانه ازدواج از خدمات مشاوره مراکز بهزیستی استفاده کرده و ۳۱ هزار تماس تلفنی با شماره ۱۴۸۰ بهزیستی کرمانشاه در حوزه خانواده، ازدواج، طلاق و آسیب‌های اجتماعی و کرونا برقرار شده است.

وی با تاکید بر اینکه جمعیت استان کرمانشاه در سال‌های آینده پیر خواهد شد، تصریح کرد: جمعیت کرمانشاه در حال پیر شدن است و باید خانواده‌ها نکات فرهنگی نگه داری از والدین را آموزش ببینند زیرا بهترین مکان برای نگه داری سالمندان کانون گرم خانواده است.