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۲۵ تیر ۱۴۰۰، ۱۷:۱۵

اعضای کادر فنی تیم‌های فوتبال پایه استقلال معرفی شدند

اعضای کادر فنی تیم‌های فوتبال پایه استقلال معرفی شدند

باشگاه استقلال اسامی اعضای کادر فنی تیم های فوتبال پایه این باشگاه را اعلام کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از سایت رسمی باشگاه استقلال، بعد از جلسات متعدد و هماهنگی‌های انجام گرفته میان مدیرعامل، مدیر آکادمی و سرمربی تیم بزرگسالان، اسامی کادرفنی تیم‌های پایه استقلال در فصل پیش‌رو مشخص شد.

مدیر آکادمی: محمدرضا مهران‌پور
معاون آکادمی: ایوب اصغرخانی

تیم امید:
سرمربی: آرش برهانی
کمک ها: مرتضی ذبیحی و هادی فرامرزی
مربی دروازه بان ها: حامد پاک سیما
آنالیزور: ماهان مبینی
بدنساز: امیر مکوندی

تیم جوانان:
سرمربی: رضا صادقی
کمک ها: محسن یوسفی، داوود حقی
مربی دروازه بان ها: رضا صندوقی
بدنساز: وهاب خان احمدی
آنالیزور: آرش نباتی

تیم نوجوانان:
سرمربی: داوود حسینی
کمک ها: محمد توتونچی، کامران صنعتی
مربی دروازه بان ها: سعید محمدزاده

تیم نونهالان:
سرمربی: حسین صدرمحمدی
کمک ها: حسن گل قصری، حامد خوشبخت
آنالیزور: وحید حسینی

اسامی کادر پزشکی و تدارکات تیم‌های پایه استقلال نیز به زودی به صورت رسمی و از سوی باشگاه اطلاع رسانی خواهد شد.

کد مطلب 5259164

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