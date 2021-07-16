به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از سایت رسمی باشگاه استقلال، بعد از جلسات متعدد و هماهنگی‌های انجام گرفته میان مدیرعامل، مدیر آکادمی و سرمربی تیم بزرگسالان، اسامی کادرفنی تیم‌های پایه استقلال در فصل پیش‌رو مشخص شد.

مدیر آکادمی: محمدرضا مهران‌پور

معاون آکادمی: ایوب اصغرخانی

تیم امید:

سرمربی: آرش برهانی

کمک ها: مرتضی ذبیحی و هادی فرامرزی

مربی دروازه بان ها: حامد پاک سیما

آنالیزور: ماهان مبینی

بدنساز: امیر مکوندی

تیم جوانان:

سرمربی: رضا صادقی

کمک ها: محسن یوسفی، داوود حقی

مربی دروازه بان ها: رضا صندوقی

بدنساز: وهاب خان احمدی

آنالیزور: آرش نباتی

تیم نوجوانان:

سرمربی: داوود حسینی

کمک ها: محمد توتونچی، کامران صنعتی

مربی دروازه بان ها: سعید محمدزاده

تیم نونهالان:

سرمربی: حسین صدرمحمدی

کمک ها: حسن گل قصری، حامد خوشبخت

آنالیزور: وحید حسینی

اسامی کادر پزشکی و تدارکات تیم‌های پایه استقلال نیز به زودی به صورت رسمی و از سوی باشگاه اطلاع رسانی خواهد شد.