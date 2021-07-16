به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از سایت رسمی باشگاه استقلال، بعد از جلسات متعدد و هماهنگیهای انجام گرفته میان مدیرعامل، مدیر آکادمی و سرمربی تیم بزرگسالان، اسامی کادرفنی تیمهای پایه استقلال در فصل پیشرو مشخص شد.
مدیر آکادمی: محمدرضا مهرانپور
معاون آکادمی: ایوب اصغرخانی
تیم امید:
سرمربی: آرش برهانی
کمک ها: مرتضی ذبیحی و هادی فرامرزی
مربی دروازه بان ها: حامد پاک سیما
آنالیزور: ماهان مبینی
بدنساز: امیر مکوندی
تیم جوانان:
سرمربی: رضا صادقی
کمک ها: محسن یوسفی، داوود حقی
مربی دروازه بان ها: رضا صندوقی
بدنساز: وهاب خان احمدی
آنالیزور: آرش نباتی
تیم نوجوانان:
سرمربی: داوود حسینی
کمک ها: محمد توتونچی، کامران صنعتی
مربی دروازه بان ها: سعید محمدزاده
تیم نونهالان:
سرمربی: حسین صدرمحمدی
کمک ها: حسن گل قصری، حامد خوشبخت
آنالیزور: وحید حسینی
اسامی کادر پزشکی و تدارکات تیمهای پایه استقلال نیز به زودی به صورت رسمی و از سوی باشگاه اطلاع رسانی خواهد شد.
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