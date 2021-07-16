به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت امورخارجه سیدرسول مهاجر معاون وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران در امور دیپلماسی اقتصادی که به منظور شرکت در کنفرانس بین‌المللی «آسیای مرکزی و جنوبی: پیوستگی منطقه‌ای، فرصت‌ها و چالش‌ها» به ازبکستان سفر کرده است ظهر امروز در این اجلاس سخنرانی کرد.

وی در سخنانش با اشاره به مشترکات فرهنگی و تمدنی بسیار در این منطقه که موجب پیوستگی تاریخی میان ملت‌ها شده است، گفت: الزامات دنیای مدرن می‌طلبد، این میراث ارزشمند را در همه سطوح سیاسی، اقتصادی-تجاری و فرهنگی-انسانی بازآفرینی نمائیم.

معاون وزیر امور خارجه، با برجسته کردن تجارت درون‌منطقه‌ای و گسترش حمل و نقل و توسعه زیرساخت‌های مواصلاتی به عنوان عناصر توسعه‌دهنده روابط کشورهای منطقه برخی مزیت‌ها جمهوری اسلامی ایران را در اتصال دو منطقه آسیای مرکزی و جنوبی برشمرد.

مهاجر در سخنرانی خود اقدامات جمهوری اسلامی ایران را به شرح زیر تشریح کرد:

**همکاری با کشورهای محصور در خشکی و کشورهای ترانزیت منطقه همچون پاکستان و ترکیه در قالب کریدورهای حمل و نقلی سازمان اکو

**تقویت حمل و نقل چندوجهی منطقه‌ای و تجهیز بنادر چابهار و بندرعباس در جنوب و امیرآباد و کاسپین در دریای خزر

**طراحی و اجرای پروژه‌های ملی و فراملی برای اتصال ریلی به کشورهای همسایه از جمله پروژه خواف-هرات که با اتصال به مزارشریف در آینده

**کشورهای آسیای مرکزی را به شبکه ریلی ایران و از آن طریق به مقاصد منطقه‌ای و جهانی پیوند خواهد داد.

**بررسی جدی ترتیبات همکاری مابین بنادر مهمی همچون چابهار با سایر بنادر مهم اقیانوس هند و بنادر کشورهای جنوب خلیج فارس

**پیگیری جدی عملیاتی کردن کریدورهای شمال- جنوب، تراسیکا، خلیج-فارس-دریای سیاه، و نیز راه‌آهن رشت-آستارا-جمهوری آذربایجان و راه‌آهن شلمچه-بصره

**بررسی ایجاد کریدور حمل ونقلی-تجاری مابین ایران و اتحادیه اقتصادی اورآسیا جهت تسهیل تجارت ما بین ۵ کشور اتحادیه و ایران در چارچوب موافقتنامه در دست مذاکره تجارت آزاد

کنفرانس «آسیای مرکزی و جنوبی: پیوستگی منطقه‌ای، فرصت‌ها و چالش‌ها» به ابتکار شوکت میرضیایف به مدت یک روز و با حضور مقامات ۴۴ کشور جهان و ۳۰ سازمان بین‌المللی در شهر تاشکند برگزار شد.