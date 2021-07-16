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۲۵ تیر ۱۴۰۰، ۲۳:۲۱

معاون وزیر امور خارجه:

توسعه تجارت درون‌‍‌منطقه‌ای پیوند دهنده ملت‌های منطقه است

توسعه تجارت درون‌‍‌منطقه‌ای پیوند دهنده ملت‌های منطقه است

معاون اقتصادی وزیر امورخارجه ایران در اجلاس آسیای مرکزی و جنوبی، پیوستگی منطقه‌ای، فرصت‌ها و چالش‌ها، گفت: توسعه تجارت درون‌منطقه‌ای، پیونددهنده ملت‌‎های منطقه است.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت امورخارجه سیدرسول مهاجر معاون وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران در امور دیپلماسی اقتصادی که به منظور شرکت در کنفرانس بین‌المللی «آسیای مرکزی و جنوبی: پیوستگی منطقه‌ای، فرصت‌ها و چالش‌ها» به ازبکستان سفر کرده است ظهر امروز در این اجلاس سخنرانی کرد.

وی در سخنانش با اشاره به مشترکات فرهنگی و تمدنی بسیار در این منطقه که موجب پیوستگی تاریخی میان ملت‌ها شده است، گفت: الزامات دنیای مدرن می‌طلبد، این میراث ارزشمند را در همه سطوح سیاسی، اقتصادی-تجاری و فرهنگی-انسانی بازآفرینی نمائیم.

معاون وزیر امور خارجه، با برجسته کردن تجارت درون‌منطقه‌ای و گسترش حمل و نقل و توسعه زیرساخت‌های مواصلاتی به عنوان عناصر توسعه‌دهنده روابط کشورهای منطقه برخی مزیت‌ها جمهوری اسلامی ایران را در اتصال دو منطقه آسیای مرکزی و جنوبی برشمرد.

مهاجر در سخنرانی خود اقدامات جمهوری اسلامی ایران را به شرح زیر تشریح کرد:

**همکاری با کشورهای محصور در خشکی و کشورهای ترانزیت منطقه همچون پاکستان و ترکیه در قالب کریدورهای حمل و نقلی سازمان اکو

**تقویت حمل و نقل چندوجهی منطقه‌ای و تجهیز بنادر چابهار و بندرعباس در جنوب و امیرآباد و کاسپین در دریای خزر

**طراحی و اجرای پروژه‌های ملی و فراملی برای اتصال ریلی به کشورهای همسایه از جمله پروژه خواف-هرات که با اتصال به مزارشریف در آینده

**کشورهای آسیای مرکزی را به شبکه ریلی ایران و از آن طریق به مقاصد منطقه‌ای و جهانی پیوند خواهد داد.

**بررسی جدی ترتیبات همکاری مابین بنادر مهمی همچون چابهار با سایر بنادر مهم اقیانوس هند و بنادر کشورهای جنوب خلیج فارس

**پیگیری جدی عملیاتی کردن کریدورهای شمال- جنوب، تراسیکا، خلیج-فارس-دریای سیاه، و نیز راه‌آهن رشت-آستارا-جمهوری آذربایجان و راه‌آهن شلمچه-بصره

**بررسی ایجاد کریدور حمل ونقلی-تجاری مابین ایران و اتحادیه اقتصادی اورآسیا جهت تسهیل تجارت ما بین ۵ کشور اتحادیه و ایران در چارچوب موافقتنامه در دست مذاکره تجارت آزاد

کنفرانس «آسیای مرکزی و جنوبی: پیوستگی منطقه‌ای، فرصت‌ها و چالش‌ها» به ابتکار شوکت میرضیایف به مدت یک روز و با حضور مقامات ۴۴ کشور جهان و ۳۰ سازمان بین‌المللی در شهر تاشکند برگزار شد.

کد مطلب 5259261

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