سهراب بختیاری زاده در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: تا چند هفته پیش نسبت به اصول و ساختار دفاعی استقلال نقدهایی وارد بود و فرهاد مجیدی به خوبی توانست این موضوع را مدیریت کرده و به مرور زمان ساختار دفاعی تیمش را اصلاح کند. وقتی من می‌گویم ساختار دفاعی، منظورم صرفاً خط دفاعی نیست. بلکه ساختار دفاعی است که از جلوی زمین شروع می‌شود و به دروازه ختم می‌شود.

مدافع پیشین آبی پوشان بیان داشت: امروز که استقلال به سختی به هر تیمی موقعیت گل می‌دهد، ارسلان مطهری با آن پرس سنگین و دوندگی بیش از حدی که می‌کند سهم دارد، مهدی قایدی یک سهم کاملاً ویژه دارد؛ چون حضور قایدی جلوی زمین نصف هر تیمی را عقب نگه می‌دارد و تمرکز را از مدافعان تیم مقابل برای بازی سازی می‌گیرد و مانع جلو کشیدن خط دفاعی می‌شود. هافبک‌های میانی مثل اسماعیلی، ریگی، رضاوند و مهدی پور نقش دارند و البته می‌رسیم به خط دفاعی که حالا به یک ثبات کامل رسیده است.

وی افزود: خط دفاعی در هفته‌های اخیر با رهبری سیاوش یزدانی خوب کار می‌کند و این ثبات باعث شده آنها به هماهنگی کامل و درک متقابل از بازی یکدیگر برسند؛ و در آخر هم باید برسیم به سید حسین حسینی که مرد شماره یک دربی شد و به حق هم باید گفت نفر اول این بازی شد. او مهم‌ترین پنالتی زندگی‌اش را گرفت.

کارشناس فوتبال در خصوص دربی شماره ۹۶ اظهار داشت: حساسیت بیش از حد دربی باعث شد تا سرمربی هر دو تیم احتیاط را در دستور اولیه کارشان قرار دهند و همین تدابیر احتیاط‌آمیز باعث شد کمترین موقعیت روی دروازه دو تیم ایجاد شود. اما در همین بازی کم موقعیت، استقلال چربش نسبی داشت و بیشتر از حریف صاحب توپ بود و بیشتر توانست به دروازه حریف برسد. یعنی اگر قرار بود حتماً برای این بازی یک برنده انتخاب می‌شد، حق شاگردان مجیدی بود و در نهایت هم ضربات پنالتی این حق را به آنها داد.

بختیاری زاده تصریح کرد: حالا که استقلالی‌ها این کار بزرگ را انجام داده و از سد پرسپولیس گذشتند، باید مراقب دو بازی باقی مانده باشند و بر این باور نباشند که کار برای قهرمانی شان به اتمام رسیده است. استقلال دو فینال واقعی دیگر در جام حذفی دارد و آنها نباید اشتباه فصل گذشته را انجام دهند.

پیشکسوت آبی پوشان تاکید کرد: جام حذفی جام شگفتی‌هاست و هیچ تیمی در آن از پیش برنده نیست و لذا مجیدی و شاگردانش هم نباید به تیم‌های باقی مانده در این جام نگاه کنند و خودشان را از پیش برنده بدانند. تیم پیروز در هر بازی تنها زمانی مشخص می‌شود که داور سوت پایان آن بازی را کشیده باشد.