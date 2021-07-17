نادر سلیمانی بازیگر نقش عسل در «کلبه عمو پورنگ» شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی پروژه، نادر سلیمانی شنبه ۲۶ تیر به عنوان جدیدترین بازیگر در مجموعه تلویزیونی «کلبه عمو پورنگ» به کارگردانی احمد درویشعلی‌پور و تهیه‌کنندگی مسلم آقاجانزاده حضور دارد و از این پس در نقش «عسل» به ایفای نقش خواهد پرداخت.

این مجموعه در قالب نمایشی و برخوردار از بخش‌ها و آیتم‌های متنوع با رگه‌های طنز است که به موضوعاتی همچون تحکیم روابط کودکان و خانواده و پرداختن به مفاهیم سبک زندگی ایرانی- اسلامی، تشویق به حفظ محیط زیست و رعایت مسائل شهری و احترام به قوانین می‌پردازد.

داریوش فرضیایی، کمند امیرسلیمانی، سپیده خداوردی، امیرغفارمنش، رامین ناصرنصیر، فرهاد بشارتی، سپند امیرسلیمانی، آرش میراحمدی، آرش نوذری، امیر سهیلی، ابراهیم شفیعی، افشین سنگ‌چاپ، سوسن پرور، سارا منجزی، مهرداد مصلحی، امیر معمار و امیر محمد متقیان، سعید امیرسلیمانی و محمدرضا داوودنژاد بازیگران این مجموعه هستند.

اسامی عوامل این مجموعه عبارتند از تهیه‌کننده: مسلم آقاجانزاده، کارگردان: احمد درویشعلی‌پور، نویسنده: محمد درویشعلی‌پور، مجری طرح: محمدحسین خلیفه، برنامه‌ریز: مجید موثق، مدیر تصویربرداری: محمود صالحی، مدیر صدابرداری: بهروز عابدینی، تدوین: امید شهلایی، جلوه‌های ویژه تصویری: علی زارع، طراح گریم: شهرام خلج، طراح لباس: سحر گوران، طراح صحنه و دکور: ارغوان شیبانی، منشی صحنه: مریم ویس‌مرادی، دستیار اول کارگردان: محمدرضا زاهدیان، آهنگساز: مهرداد نصرتی، مدیر تولید: علی رحیم‌زاده، طراح حرکات: سروش کریمی‌نژاد، عکاس: پوریا منوچهرزاده و مدیر روابط‌عمومی: عاطفه نوذری.