به گزارش خبرنگار مهر، در ادامه رقابت‌های جوجیتسو در بازی‌های آسیایی، پوریا طاهرخانی در دیدار رده‌بندی وزن ۹۴- کیلوگرم به مصاف کیم هیدونگ از کره جنوبی رفت و در حالی که با ۲ امتیاز از رقیب پیش بود در یک دقیقه پایانی و طی یک غافلگیری بازی از دستش خارج شد و در نهایت پنج بر دو شکست خورد و مدال برنز را از دست داد.



طاهرخانی که با هدایت مهران ستار در این دوره از رقابت‌ها شرکت کرده بود، در دور نخست ظرف ۱۵ ثانیه با امتیاز عالی عبدالباسط رحیمی از افغانستان را از پیش رو برداشت. او در ادامه، در مرحله یک‌هشتم نهایی تولندی از قزاقستان را شکست داد و در یک‌چهارم نهایی نیز از سد حریف فیلیپینی گذشت.



نماینده وزن ۹۴- کیلوگرم ایران با وجود شکست نزدیک در مرحله نیمه‌نهایی مقابل پارک سونگهو از کره جنوبی، در مسابقه رده‌بندی برابر دیگر نماینده کره یعنی کیم هیدونگ قرار گرفت و راه به جایی نبرد تا روز اول برای جوجیتسوی ایران بدون مدال به پایان برسد.



فردا (شنبه) هم جوجیتسوی ایران ۲ نماینده دارد. بر این اساس از ساعت ۹ صبح به وقت محلی، نسیم محمدی و شهرزاد خوشنودزاده در بخش بانوان به مصاف حریفان خواهند رفت.