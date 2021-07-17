برداشت «بامیه» در سطح ۴۰ هکتار از اراضی مهران آغاز شد

حشمت نظربیگی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: یکی از مهمترین کشت‌های شهرستان مهران بعد از گندم و کلزا، محصول بامیه است.

وی گفت: این روزها و در اوج گرمای ۴۸ درجه سانتی گراد در منطقه مهران، تلاش کشاورزان و تولیدکنندگان برای چیدن و برداشت این محصول پرطرفدار آغاز شده است.

نظربیگی افزود: عملیات کاشت، داشت و برداشت این محصول هنوز به صورت سنتی انجام می‌گیرد، این محصول از گذشته تاکنون به عنوان کشت دوم اهالی مهران در این منطقه گرمسیری کشت می‌شود و معیشت خانواده‌های زیادی را تامین کرده است.

معاون جهاد کشاورزی مهران عنوان کرد: امسال پیش بینی می‌شود حدود ۱۷۰ تن محصول بامیه به ارزش ریالی پنج میلیارد تومان روانه بازار مصرف شود.

وی اضافه کرد: در این راستا حدود ۲۵۰ نفر به صورت مستقیم و غیرمستقیم مشغول به کار هستند.

نظربیگی ادامه داد: همچنین امسال حدود ۴۰ هکتار از اراضی کشاورزی شهرستان مهران به کشت بامیه اختصاص داده شده و عملیات برداشت این محصول تا اواخر شهریور ماه ادامه دارد.