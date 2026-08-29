به گزارش خبرنگار مهر، سید میلاد تقوی عصر شنبه در نشست سپاه کربلا با اشاره به ظرفیت‌های ورزشی مازندران اظهار کرد: این استان سرشار از استعدادهای بی‌نظیری است که گاهی به دلیل کمبود امکانات در مناطق دورافتاده، فرصت دیده شدن و رشد پیدا نمی‌کنند.

وی افزود: شبکه گسترده بسیج و سپاه می‌تواند بازوی توانمندی برای فدراسیون والیبال در مسیر استعدادیابی و تمرکززدایی باشد و زمینه شناسایی استعدادهای ورزشی در روستاها و مناطق کم‌برخوردار را فراهم کند.

رئیس فدراسیون والیبال همچنین بر اهمیت توجه به مسائل فرهنگی در ورزش قهرمانی تأکید کرد و گفت: نگاه فدراسیون والیبال صرفاً مدال‌آوری نیست و معتقدیم توسعه ورزش قهرمانی باید همزمان با تقویت فرهنگ و اخلاق ورزشی دنبال شود.

تقوی ادامه داد: با کمک سازمان بسیج ورزشکاران و استفاده از ظرفیت مجموعه سپاه می‌توان فضای فرهنگی سالن‌های ورزشی را ارتقا داد و الگوهای شایسته‌ای را به جامعه جوان کشور معرفی کرد.

در ادامه این دیدار، سردار موحد، فرمانده سپاه کربلا مازندران، با تقدیر از افتخارآفرینی‌های اخیر والیبال ایران، ورزش را یکی از عرصه‌های مهم مقابله با جنگ نرم دانست و اظهار کرد: ورزشکاران ما افسران جنگ نرم هستند و به اهتزاز درآمدن پرچم جمهوری اسلامی ایران در میادین بین‌المللی، یکی از مهم‌ترین نمادهای اقتدار ملی است.

وی با اشاره به ظرفیت‌های موجود سپاه در حوزه ورزش استان افزود: سپاه پاسداران با در اختیار داشتن صدها سالن ورزشی صالحین و مجموعه‌های فرهنگی ورزشی نهم دی در سراسر مازندران، آمادگی دارد با هم‌افزایی فدراسیون والیبال و هیئت والیبال استان، از این ظرفیت‌ها برای کشف و پرورش استعدادهای ورزشی استفاده کند.

فرمانده سپاه کربلا مازندران با تأکید بر ضرورت توجه به مناطق کم‌برخوردار تصریح کرد: باید ظرفیت‌های ورزشی موجود در روستاها و مناطق کمتر برخوردار شناسایی و در مسیر پرورش استعدادهای ورزشی به کار گرفته شود.

موحد همچنین بر اهمیت پیوست‌های فرهنگی در برنامه‌های ورزشی تأکید کرد و گفت: پرورش قهرمان مهم است، اما تربیت «پهلوان قهرمان» که متخلق به اخلاق اسلامی و منش شهدای ورزشکار باشد، رسالت اصلی مدیران ورزشی است.

در این نشست، بر تقویت همکاری میان فدراسیون والیبال، هیئت والیبال مازندران و مجموعه سپاه و بسیج استان برای توسعه این رشته در سطح محلات، استعدادیابی در مناطق کم‌برخوردار و توجه همزمان به ابعاد ورزشی و فرهنگی تأکید شد.