اجرای نیات واقفان با ارزش ریالی ۶۴۵ میلیارد تومان در خراسان رضوی

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام جمال ایزدی ظهر شنبه در نشست خبری به مناسبت هفته وقف ضمن ارائه گزارش عملکرد این حوزه، اظهار کرد: نهاد وقف، نهادی پرخیر و برکت است که روز به روز در حال توسعه است.

معاون فرهنگی اداره‌کل اوقاف و امور خیریه خراسان رضوی، با اشاره به ظرفیت‌های تبلیغی استان، از اعزام و به‌کارگیری بیش از هزار و ۵۰۰ مبلغ و مبلغه خبر داد و افزود: خراسان رضوی تنها استانی است که دفتر امور تبلیغی خواهران را ایجاد کرده و فعالیت‌های چشمگیری را در بقاع متبرکه ساماندهی می‌کند.

وی با برشمردن برنامه‌های فرهنگی همچون «آرامش بهاری»، «نشاط معنوی» و «بصیرت عاشورایی» در ۱۲۵ بقعه متبرکه، تصریح کرد: ارائه بیش از پنج هزار مشاوره در حوزه‌های مختلف و ساماندهی خادمان افتخاری، از دیگر اقدامات این مجموعه است.

همچنین ایزدی به تشریح خدمات اجتماعی اوقاف پرداخت و از توزیع بیست هزار بسته معیشتی، اهدای بیش از دو هزار بسته مهر تحصیلی و فعالیت کارگاه‌های «شمیم خدمت» با هدف کارآفرینی یاد کرد و تأکید کرد: اجرای نیات واقفان در یک سال گذشته، ارزشی بالغ بر ۶۴۵ میلیارد تومان را به خود اختصاص داده است.