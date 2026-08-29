  1. استانها
  2. خراسان رضوی
۷ شهریور ۱۴۰۵، ۱۷:۲۸

اجرای نیات واقفان با ارزش ریالی ۶۴۵ میلیارد تومان در خراسان رضوی

اجرای نیات واقفان با ارزش ریالی ۶۴۵ میلیارد تومان در خراسان رضوی

مشهد- معاون فرهنگی اداره کل اوقاف خراسان رضوی گفت: ۶۴۵ میلیارد تومان اعتبار برای تحقق بخشی از نیت‌های خیراندیشان در قالب خدمات معیشتی، تحصیلی و فرهنگی در سراسر استان ایجاد شده است.

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام جمال ایزدی ظهر شنبه در نشست خبری به مناسبت هفته وقف ضمن ارائه گزارش عملکرد این حوزه، اظهار کرد: نهاد وقف، نهادی پرخیر و برکت است که روز به روز در حال توسعه است.

معاون فرهنگی اداره‌کل اوقاف و امور خیریه خراسان رضوی، با اشاره به ظرفیت‌های تبلیغی استان، از اعزام و به‌کارگیری بیش از هزار و ۵۰۰ مبلغ و مبلغه خبر داد و افزود: خراسان رضوی تنها استانی است که دفتر امور تبلیغی خواهران را ایجاد کرده و فعالیت‌های چشمگیری را در بقاع متبرکه ساماندهی می‌کند.

وی با برشمردن برنامه‌های فرهنگی همچون «آرامش بهاری»، «نشاط معنوی» و «بصیرت عاشورایی» در ۱۲۵ بقعه متبرکه، تصریح کرد: ارائه بیش از پنج هزار مشاوره در حوزه‌های مختلف و ساماندهی خادمان افتخاری، از دیگر اقدامات این مجموعه است.

همچنین ایزدی به تشریح خدمات اجتماعی اوقاف پرداخت و از توزیع بیست هزار بسته معیشتی، اهدای بیش از دو هزار بسته مهر تحصیلی و فعالیت کارگاه‌های «شمیم خدمت» با هدف کارآفرینی یاد کرد و تأکید کرد: اجرای نیات واقفان در یک سال گذشته، ارزشی بالغ بر ۶۴۵ میلیارد تومان را به خود اختصاص داده است.

کد مطلب 6931418

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها