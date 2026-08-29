عراقچی: مردم ژاپن دولت خود را در قبال جنایات آمریکا پاسخگو کنند

به گزارش خبرگزاری مهر، سید عباس عراقچی وزیر امور خارجه کشورمان امروز شنبه (۷ شهرویر ۱۴۰۵)در واکنش به انتشار گزارش‌هایی مبنی بر اینکه جنگنده‌های F-۱۶ مستقر در پایگاه هوایی میساوا، متعلق به ارتش آمریکا، برای انجام عملیات علیه ایران به خاورمیانه اعزام شده بودند، به خبرگزاری کیودو نیوز، گفت: مردم صلح‌دوست ژاپن باید دولت ژاپن را در قبال جنایات ارتکابی آمریکا پاسخگو کنند.

