به گزارش خبرنگار مهر، عیسی قاضی ظهر شنبه در آیین افتتاح پروژه واحد پرورش مرغ گوشتی ۱۴ هزار و ۵۰۰ قطعهای که با حضور فرماندار و جمعی از مسئولان دستگاههای اجرایی برگزار شد، اظهار کرد: برای راهاندازی این واحد تولیدی، اعتباری بالغ بر ۱۰۰ میلیارد ریال سرمایهگذاری شده است.
مدیر جهاد کشاورزی کنارک با اشاره به اهمیت تکمیل زنجیره تولید گوشت سفید در منطقه، افزود: افتتاح این سالن، گامی مؤثر در جهت افزایش ظرفیت جوجهریزی و تثبیت امنیت غذایی شهرستان محسوب میشود.
قاضی در ادامه به ظرفیتهای فعلی این بخش اشاره کرد و گفت: در حال حاضر ۱۰ واحد صنعتی پرورش مرغ گوشتی با ظرفیت جوجهریزی ۲۰۳ هزار قطعه در هر دوره در شهرستان کنارک فعال هستند که سالانه بیش از ۱۲۰۰ تن گوشت سفید تولید و روانه بازار مصرف میکنند.
وی خاطرنشان کرد: علاوه بر واحدهای فعال، ۴ واحد جدید پرورش مرغ گوشتی نیز با پیشرفت فیزیکی مطلوب در حال ساخت است که با تکمیل و بهرهبرداری از آنها، جهش قابل توجهی در میزان تولید گوشت سفید این شهرستان رخ خواهد داد.
نظر شما