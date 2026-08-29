به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی معاونت ریاست جمهوری در امور زنان و خانواده، با حکم زهرا بهروزآذر، معاون رئیس‌جمهور در امور زنان و خانواده، نرجس ابوالقاسمی به عنوان دبیر کارگروه ملی سیاستگذاری و برنامه‌ریزی گرامیداشت مقام زن و روز مادر منصوب شد.

این انتصاب با هدف بهره‌گیری از ظرفیت‌های فرهنگی، اجتماعی و رسانه‌ای کشور برای تبیین جایگاه زن در جامعه اسلامی، معرفی الگوهای شایسته و الهام‌بخش و طراحی برنامه‌هایی متناسب با نقش‌ها و تجربه‌های متنوع زنان انجام شده است.



بر اساس این حکم، تبیین جایگاه زن در منظومه فکری انقلاب اسلامی و معرفی الگوی سوم زن مسلمان با بهره‌گیری از دیدگاه‌ها و تأکیدات رهبران انقلاب اسلامی درباره هویت، کرامت، مسئولیت و نقش‌آفرینی زن، از محورهای اصلی مأموریت این کارگروه است.



همچنین بر بازنمایی زن ایرانی در تنوع نقش‌ها و تجربه‌های او تأکید شده و مقرر است زندگی و تجربه‌های زنان خانه‌دار و مادران، دانشمندان و پژوهشگران، پزشکان و پرستاران، معلمان، زنان شاغل و کارآفرین، هنرمندان، ورزشکاران و فعالان اجتماعی و دیگر زنان نقش‌آفرین روایت و معرفی شود.



بهره‌گیری از ظرفیت رسانه‌ها و ابزارهای نوین ارتباطی برای روایت زندگی و تجربه‌های واقعی زنان، انعکاس دستاوردها، شنیدن مسائل و دغدغه‌های آنان و فراهم آوردن زمینه گفت‌وگو و ارائه راهکار، از دیگر مأموریت‌های این کارگروه عنوان شده است.



بر اساس این حکم، ایجاد هم‌افزایی میان دستگاه‌های اجرایی، نهادهای فرهنگی و اجتماعی، رسانه‌ها و تشکل‌های مردمی و هدایت برنامه‌ها به سمت اقدامات محتوایی، خلاقانه، مشارکت‌محور و ماندگار نیز در دستورکار قرار دارد.



در حکم معاون رئیس‌جمهور در امور زنان و خانواده همچنین بر توجه به نقش زنان در خانواده، تربیت نسل، فرهنگ و پیشرفت کشور تأکید شده است.



این مأموریت در راستای اجرای سیاست‌های فرهنگی ـ تبلیغی روز زن، مصوب شورای عالی انقلاب فرهنگی و با هدف تبدیل گرامیداشت مقام زن و روز مادر به فرصتی برای بازشناسی هویت زن مسلمان ایرانی، تبیین الگوی سوم زن مسلمان، روایت زندگی و نقش‌های متنوع زنان و توجه به سهم آنان در ساختن فرهنگ و آینده ایران تعریف شده است.