سیدعلی موسوی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: از هفته دولت سال گذشته تا هفته دولت امسال، پروژه‌های متعددی در شهرستان رشتخوار اجرا و آماده بهره‌برداری شده است که بخش قابل توجهی از آن‌ها در حوزه‌های زیرساختی از جمله آب، برق، مخابرات، راه و بهداشت و همچنین پروژه‌های شهری و روستایی در حوزه شهرداری‌ها و دهیاری‌ها بوده است.

فرماندار رشتخوار افزود: اجرای طرح‌های مدیریت روان‌آب‌ها توسط منابع طبیعی و شرکت آب منطقه‌ای، پروژه‌های حوزه گردشگری با محوریت میراث فرهنگی و طرح‌های مربوط به شیوه‌های نوین کشاورزی و باغداری نیز از دیگر اقدامات انجام‌شده در این مدت بوده است که مجموع اعتبارات پروژه‌های دولتی و عمومی به ۴۱۱ میلیارد تومان می‌رسد.

وی همچنین از اجرای پروژه‌های صنعتی بخش خصوصی با سرمایه‌گذاری حدود ۳ هزار میلیارد تومان خبر داد و گفت: یکی از مهم‌ترین این پروژه‌ها، مجموعه فولاد رشتخوار است که با سرمایه‌گذاری ۲ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان در حال بهره برداری است.

موسوی با اشاره به نقش همدلی و همراهی مجموعه مدیریتی شهرستان در پیشبرد طرح‌های توسعه‌ای، تصریح کرد: همراهی مردم شهرستان، انسجام و هماهنگی اعضای شورای تأمین و شورای اداری و همچنین حمایت‌های نماینده مردم در مجلس شورای اسلامی، زمینه ایجاد فضای آرام، امن و مناسب برای سرمایه‌گذاری و اجرای طرح‌های مهم در رشتخوار را فراهم کرده است.

فرماندار رشتخوار ادامه داد: نتیجه این همدلی و همراهی، فراهم شدن بستر برای اجرای پروژه‌های متعدد در بخش‌های مختلف و حرکت شهرستان در مسیر توسعه و رونق اقتصادی است.

وی خاطرنشان کرد: در هفته دولت امسال، ۳۵ پروژه با اعتباری بالغ بر ۳ هزار و ۱۳۵ میلیارد تومان در شهرستان به بهره‌برداری خواهد رسید که بخش مهمی از نیازهای زیرساختی و توسعه‌ای منطقه را پوشش می‌دهد.