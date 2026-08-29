به گزارش خبرگزاری مهر، محمد علی طالبی در مراسم عملیات اجرایی احداث مدرسه ۱۲ کلاسه «شجره طیبه» کرمان با قدردانی از آستان قدس رضوی برای مشارکت در اجرای این طرح گفت: باید دست به دست هم دهیم تا عقب‌ماندگی تاریخی استان کرمان در حوزه مدرسه‌سازی و مدرسه‌یاری را جبران کنیم.

وی افزود: آغاز این پروژه، شروع مشارکت‌های بیشتر با آستان قدس رضوی در مسیر کاهش کمبودهای فضای آموزشی استان باشد.

استاندار کرمان با اشاره به روند اجرای پروژه‌های نهضت مدرسه‌سازی در استان گفت: حدود ۲۰۰ پروژه مدرسه‌سازی در کرمان در حال اجراست که ۸۰ پروژه از این تعداد تا اول مهرماه به بهره‌برداری می‌رسد.

طالبی، با اشاره به مشارکت بنگاه‌های اقتصادی استان کرمان در حوزه مسئولیت اجتماعی افزود: کرمان در این زمینه اقدامات خوبی انجام داده و در جایگاه مناسبی قرار دارد، اما انتظار ما از بنگاه‌های اقتصادی، به‌ویژه سایر مجموعه‌های صنعتی و معدنی، بیشتر است.

وی تأکید کرد: سایر بنگاه‌های اقتصادی نیز باید بر اساس اولویت‌های استان وارد میدان شوند و مشارکت خود را در حوزه مدرسه‌سازی با سرعت بیشتری ادامه دهند تا کمبود فضای آموزشی استان هرچه سریع‌تر کاهش یابد.

گفتنی است مدرسه «شجره طیبه» کرمان در زمینی با زیربنای یک هزار و ۵۰۰ مترمربع و در دو طبقه احداث می‌شود و دارای ۱۲ کلاس درس خواهد بود.

مدت اجرای این پروژه ۱۰ ماه پیش‌بینی شده و بر اساس برنامه‌ریزی انجام‌ شده، مدرسه پیش از آغاز سال تحصیلی آینده به بهره‌برداری می‌رسد.