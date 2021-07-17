قهرمانی ایتالیا در یورو ۲۰۲۰ رشد اقتصادی این کشور را تقویت کرد

به گزارش خبرنگار مهر به نقل از شین‌هوا، اقتصاددانان ایتالیایی پیش‌بینی کرده‌اند که قهرمانی اخیر ایتالیا در رقابت‌های فوتبال یورو ۲۰۲۰ احتمالاً ۰.۷ درصد به رشد اقتصادی این کشور در سال ۲۰۲۱ اضافه خواهد کرد.

این خبر خوبی برای اقتصاد ایتالیا است که رشد آن به علت پاندمی کرونا کند شده بود.

تیم فوتبال ایتالیا در فینال رقابت‌های یورو که یکشنبه شب گذشته برگزار شد توانست در نهایت در ضربات پنالتی با نتیجه ۳-۲ تیم انگلستان را شکست داده و اولین مقام اروپایی خود پس از ۱۹۶۸ را به دست آورد. این همچنین اولین مقام جهانی اروپا پس از قهرمانی در جام جهانی ۲۰۰۶ به حساب می‌آید.

مطالعات این کارشناسان نشان می‌دهد که این پیروزی باعث شده سطح مصرف داخلی بالا برود و جذب سرمایه‌گذاری خارجی تقویت شود. همچنین این اتفاق باعث شده تا تصویر بین‌المللی ایتالیا و کالاهای ایتالیایی بهتر شده و اعتماد به نفس مصرف‌کننده بالا برود.

تحلیل‌گران معتقدند این تأثیر زودگذر اما در عین حال پراهمیت است.

‌سیمونا کاریکاسولا، اقتصاددان مسائل مرتبط ورزشی در دانشگاه لوئیس رم، می‌گوید: روی هم رفته قهرمانی ایتالیا در یورو ۲۰۲۰ ۱۲ میلیارد یورو (۱۴.۲ میلیارد دلار) یا ۰.۷ درصد به رشد اقتصادی امسال ایتالیا خواهد افزود.